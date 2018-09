Esposa de Woody Allen rompe su silencio para defender al director y acusar a Mia Farrow de abusos emocionales y físicos

(CNN) - Soon-Yi Previn rompió su silencio para defender a su esposo Woody Allen de las acusaciones de abuso sexual y para acusar a su madre adoptiva, Mia Farrow, de abusar emocional y físicamente de ella cuando era niña.

En una entrevista rara y controvertida publicada el domingo en la revista Vulture de Nueva York, Previn habla sobre su relación con Allen, quien fue compañero de Farrow durante un período de tiempo significativo mientras Previn estaba creciendo, y dice que su madre "nunca fue amable conmigo".

Previn, quien es originaria de Corea del Sur, fue adoptada por Farrow a la edad de 6 años. Su relación sexual con Allen, 35 años mayor que ella, desató la indignación mundial cuando se reveló a principios de la década de 1990, cuando tenía 21 años.

Aproximadamente al mismo tiempo, Allen enfrentaba acusaciones de abusar de a Dylan Farrow, de 7 años, otra de las hijas adoptivas de Farrow. Él siempre ha negado las acusaciones y no fue enjuiciado.

Soon-yi Previn junto a Woody Allen

En la entrevista, Previn acusó a Mia Farrow de presionar a Dylan para que hablara y de explotar el movimiento #MeToo para vengarse de su exmarido.

"Lo que le sucedió a Woody es tan perturbador, tan injusto", dijo Previn. "(Mia) se ha aprovechado del movimiento #MeToo y ha desfilado a Dylan como una víctima. Y toda una nueva generación está escuchando sobre eso cuando no deberían".

En un comunicado publicado en Twitter, Dylan Farrow rechazó la acusación, diciendo que su madre "nunca la presionó" y que nadie "me muestra como una víctima".

"Sigo siendo una mujer adulta haciendo una acusación creíble sin cambios durante dos décadas, respaldada por evidencia", escribió.

My statement on New York Magazine: pic.twitter.com/xml6pdaZqb

— Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) September 17, 2018

Los investigadores concluyeron en ese momento que Farrow no había sido abusada, de acuerdo con The New York Times, que cubría los procedimientos de custodia después de que Allen pidiera la custodia de sus tres hijos con Mia Farrow en 1992.

En respuesta al artículo de Vulture, Dylan Farrow también criticó a la revista por permitir que Daphne Merkin, que reconoce una amistad de 40 años con Woody Allen, sea la autora.

Acusaciones contra Mia Farrow

En el artículo, Previn también afirma que Farrow era una madre negligente y abusiva que la usaba a ella y a sus hermanas adoptivas como "amas de casa", para cocinar, limpiar y comprar para la familia, mientras Farrow trabajaba en álbumes de recortes y hablaba con sus amigos por teléfono.

Previn dijo que Farrow una vez sugirió que debería ser enviada a "un manicomio" porque no hizo lo que su madre le pidió que hiciera. En otra ocasión, dice que Farrow arrojó un conejo de porcelana a su cabeza, por frustración.

Previn dijo que tiene una discapacidad de aprendizaje, pero desde el principio tuvo conflictos con su madre.

Mientras que el hermano menor de Previn, Moses Farrow, también ha acusado a su madre de comportamiento abusivo, otros hermanos como Dylan y Ronan la han defendido constantemente.

En una declaración conjunta, ocho de los hijos de Farrow, excluyendo a Soon-Yi Previn y Moses Farrow, la describieron como "cariñosa y generosa" y acusaron a Previn de atacarla "injustamente".

"Ninguno de nosotros fue testigo de otra cosa que no fuera un trato compasivo en nuestro hogar", escribieron.

Cuando CNN se puso en contacto, el representante de Mia Farrow se negó a comentar sobre las alegaciones de Previn y se refirió a la declaración de apoyo de los hijos de Farrow.

- Laura Ly de CNN contribuyó a este informe.