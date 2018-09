La crisis de 2008, diez años después

(CNN Español) - Hace exactamente una década este 15 de septiembre que el mundo económico y financiero salto por los altos al conocer la bancarrota de Lehman Brothers. No se puede exagerar la gravedad que tuvo ese momento histórico, que culminaba lo que hemos conocido como la “Crisis del Subprime”. La mayor catástrofe económica desde la Gran Depresión de 1929.

Los mercados habían empezado a sospechar, doce meses antes —en agosto de 2007—, que algo estaba fallando, cuando colapsaron súbitamente dos fondos de hipotecas subprime. Wall Street encendió entonces todas las alarmas, pero la crisis tardo aun doce meses mas en llegar a su momento culminante.

La “genial” idea de “ingeniería financiera” que nos había llevado hasta allí, consistía en que los bancos concedían hipotecas a “todo aquello que se moviera”, sin pedir casi explicaciones —o sea, a gente que no iba a poder pagarlas— porque el truco era que casi inmediatamente, esos bancos, se deshacían del riesgo, vendiéndolo a otras instituciones.

Esas instituciones adquirían el riesgo, lo securitizaban —convertían esas hipotecas en bonos— y los vendían internacionalmente. Bonos que se presentaban como riesgo de primera calidad, triple A, porque las hipotecas malas (subprime), se mezclaban con otras buenas, en un barullo soberano —o si prefieren en una “sofisticada ingeniería financiera”— que seria difícil, si no imposible, de desenmarañar.

Y bueno, lo que siguió a eso, es lo que hemos tratado de contarles en el GloboEconomía de esta semana, con la ayuda de Joydeep Mukherji, director de Ratings Soberanos en Standard & Poor’s, que como yo recuerda “como si fuera ayer” ese critico momento, del que nos hemos preguntado, si de verdad habremos aprendido algo, y si podrá repetirse de nuevo.

A Joydeep Mukjerji, le parece además muy interesante poner el foco en como ha cambiado el mundo en estos diez años.

