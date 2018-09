Más de 1.300 vuelos cancelados antes de la llegada del huracán Florence

(CNN) - Más de 1.300 vuelos han sido cancelados antes de la llegada del huracán Florence a las Carolinas, y las operaciones en los aeropuertos a lo largo de la costa se han suspendido a medida que la región se prepara para tocar tierra.

Solo el jueves, más de 600 vuelos fueron cancelados, con alrededor de 700 ya cancelados para el viernes, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware.com.

Las bandas exteriores de lluvia de la tormenta de categoría 2 con vientos de fuerza de tormenta tropical habían comenzado a azotar la costa de Carolina del Norte hacia el mediodía del jueves.

FlightAware no prevé cierres en ninguno de los centros de la costa este (Charlotte, Atlanta o cualquier aeropuerto de la D.C.), lo que limita una posible "interrupción en cadena del resto del sistema aeroportuario del país", dijo la portavoz Sara Orsi en un comunicado.

Las aerolíneas han extendido exenciones y avisos para viajeros con itinerarios que involucran aeropuertos en el camino de la tormenta.

Las aerolíneas, que incluyen American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Airlines, Alaska Airlines, JetBlue Airways y Spirit Airlines, han publicado información para los viajeros en línea sobre los cambios sin cargo en los itinerarios afectados esta semana.

Las cuatro principales aerolíneas estadounidenses han dicho que están limitando las tarifas aéreas seleccionadas por debajo de lo que costarían los boletos de último minuto. El año pasado, algunas de las aerolíneas se vieron afectadas debido a las tarifas altas antes del huracán Irma.

Las pistas del aeropuerto internacional Charleston de Carolina del Sur cerraron la noche del miércoles y no podrán reabrirse hasta la madrugada del sábado, según una actualización del sitio web del aeropuerto. El aeropuerto es atendido por ocho aerolíneas.

Our dedicated page for #HurricaneFlorence. Follow flights in the path of the storm, get detailed delay and cancellation stats for airports affected by #Florence, and keep tabs on the NOAA #HurricaneHunter aircraft. https://t.co/B7LK6povcy pic.twitter.com/3BJwcKg1q4

— Flightradar24 (@flightradar24) September 13, 2018

El Aeropuerto Internacional de Myrtle Beach en Carolina del Sur también suspendió las operaciones comerciales e insta a los pasajeros a consultar con sus aerolíneas, no con el aeropuerto, sobre los próximos itinerarios.

Los servicios y vuelos se suspendieron el jueves y el viernes en el aeropuerto internacional de Wilmington, en la costa de Carolina del Norte.

Cientos de kilómetros hacia el interior, el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas ya tiene más de 300 cancelaciones de vuelos para el jueves y el viernes, según FlightAware. El Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham tuvo un número similar de cancelaciones durante esos dos días.

El viento y la marejada serán los principales problemas para los aeropuertos en las costas de Carolinas, dijo Orsi de FlightAware. "Una vez que la tormenta se mueva hacia el interior de Atlanta y Charlotte, el mayor problema será la lluvia y las tormentas eléctricas", dijo.

Boeing evacuó varios nuevos jets 787-10 Dreamliner de su fábrica en North Charleston, Carolina del Sur, para protegerlos de la tormenta. La preocupación era lo suficientemente alta como para que los costosos jets que el fabricante del avión los llevara a través de Estados Unidos a su instalación principal fuera de Seattle, Washington.