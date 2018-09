¿Cuánto debes trabajar para comprar el nuevo iPhone Xs?

(CNN Español) - Apple ya anunció sus nuevos teléfonos inteligentes. Con el acostumbrado evento desde su sede en Cupertino, California, la compañía lanzó tres nuevos iPhones, una nueva generación de Apple Watch y más.

Luego de las exclamaciones por las nuevas características vienen las cejas levantadas por los precios, que nunca son bajos.

El iPhone XR, una versión 'low cost' del dispositivo, estará disponible desde 749 dólares. El iPhone Xs comienza en 999 dólares y por último el iPhone XS Max, el más caro de la historia de Apple, se eleva a unos 1.099 dólares.

¿Cuánto debes trabajar si quieres comprar, digamos, un iPhone Xs?

Comparamos los salarios mínimos de 7 países contra el costo del smartphone para saberlo. En la mayoría de estos países el salario mínimo se determina mensualmente, por lo que lo dividimos en 160 horas a la semana (asumiendo una jornada de 40 horas a la semana y cuatro semanas al mes). Para efectos de la comparación, tomamos el precio en dólares según lo anunció ayer Apple, estos precios pueden variar una vez los productos lleguen a cada país por cuenta de los aranceles.

UruguaySalario mínimo por hora: 2,4 dólaresHoras que debes trabajar para comprar un iPhone Xs: 416,2ArgentinaSalario mínimo por hora: 1,61 dólaresHoras que debes trabajar para comprar un iPhone Xs: 620,4ColombiaSalario mínimo por hora: 1,60 dólaresHoras que debes trabajar para comprar un iPhone Xs: 624,3PerúSalario mínimo por hora: 1,74 dólaresHoras que debes trabajar para comprar un iPhone Xs: 574,1 horasMéxicoSalario mínimo por hora: 4,67 dólares Horas que debes trabajar para comprar un iPhone Xs: 213,9 horasEE.UU.Salario mínimo por hora: 10,76Horas que debes trabajar para comprar un iPhone Xs: 92,6 horasVenezuelaSalario mínimo por hora (dólar implícito): 0,25 dólaresSalario mínimo por hora (dólar paralelo): 0,11 dólaresHoras que debes trabajar para comprar un iPhone Xs según el cambio implícito: 3.996 horasHoras que debes trabajar para comprar un iPhone Xs según el cambio paralelo: 9.081,8 horas