¿Por qué algunas personas en el camino del huracán deciden no evacuar? Aquí algunas razones

(CNN) - Más de 1 millón de personas en las zonas costeras de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia enfrentaron órdenes de evacuación obligatorias antes de la llegada del huracán Florence el viernes. Los administradores de emergencias y alcaldes han advertido a los residentes sobre el peligro que representa la tormenta de categoría 4.

Pero como en todos los huracanes, no todos cumplen.

He aquí por qué algunas personas en el camino de un huracán optan por ignorar las órdenes de evacuación obligatorias:

Para algunos, evacuar puede ser una molestia

Algunas personas preferirían no lidiar con la molestia de cargar el automóvil y conducir a un lugar que preferirían no estar, dijo Jay Baker, un profesor retirado de geografía de la Universidad Estatal de Florida que estudia el comportamiento de evacuación de huracanes. Y el reingreso puede ser una pesadilla también.

Tim Terman dijo que los miembros de su familia lo han estado presionando a él y a su esposa para que desalojen su hogar en Bald Head Island, Carolina del Norte, pero se están quedando quietos, por ahora.

"Una vez que te vayas, (será) difícil volver a entrar para verificar el daño", dijo. "En mi casa tengo, materialmente hablando, toda una vida de cosas".

La decisión final llegará el miércoles, dijo Terman.

Baker dijo que las personas estarían más dispuestas a enfrentar el problema de la evacuación si entendieran los peligros. "Cuando le preguntas a la gente '¿Por qué te fuiste?' la abrumadora razón es que pensaron que no estarían seguros donde estaban ", dijo Baker. "Entendieron que los funcionarios públicos les dijeron que tenían que irse".

Algunos sienten que tienen un buen plan

Laura Randolph dijo que se sentía cómoda con su plan. Iba a aguantar la tormenta en el área de Myrtle Beach donde vive.

Pero Randolph no descartó cambiar a un plan B.

"Nos sentimos bastante seguros con todo. Sentimos que estamos preparados. Tenemos nuestros kits listos", dijo el martes. "Por supuesto, estamos vigilando el pronóstico ... así que si algo cambia y tenemos que irnos, saldremos en último momento si es necesario".

A menudo, hay una falsa sensación de seguridad

Algunas personas han soportado tormentas antes pero no experimentaron grandes daños. Eso podría darles una seguridad falsa.

"Tienen conceptos erróneos sobre cuán severamente podrían verse afectados por cierto tipo de tormenta porque no han experimentado lo peor de ese tipo de tormenta", dijo Baker.

Algunos están más preocupados por el daño del viento que una marejada ciclónica

Las inundaciones son más peligrosas para la vida que el daño del viento. Pero la mayoría de las personas están más preocupadas por el daño del viento que por las mareas de que causan la tempestad, dijo Baker.

Algunos pueden no conocer su zona de evacuación

Baker dijo que los funcionarios de emergencia generalmente caracterizan las zonas de evacuación. Pero la mayoría de la gente no sabe en qué zona viven y pueden no saber que una orden de evacuación obligatoria se aplica a su ubicación, dijo.

La Alcaldesa de Myrtle Beach, Brenda Bethune, imploró a sus ciudadanos que evacuaran temprano para evitar embotellamientos.

"No tenemos una interestatal y no estamos conectados a una. Eso hace que el proceso de evacuación sea muy lento. La gente no debe esperar para irse".

Algunos se demoran en tomar una decisión hasta muy tarde

John McGowan gaseó su automóvil el martes, pero planeaba aguantarlo, al menos por ahora."Haré una evaluación mañana por la tarde. Si esa cosa todavía nos llega a 120 millas por hora, puedo cambiar de opinión", dijo McGowan, que vive en Compass Pointe, al noroeste de Wilmington, Carolina del Norte.No tendrá que buscar gasolina si cambia de opinión.