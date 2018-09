Camilo conversa con el chef peruano Virgilio Martínez

(CNN Español) - Esta noche a las 9:00 p.m. (Miami), CNN en Español presenta una edición especial de Camilo desde Perú. En esta ocasión, el invitado será el reconocido chef Virgilio Martínez.

Camilo Egaña conversa desde Lima con el chef Martínez, dueño del restaurante “Central”, y creador de su nueva apuesta gastronómica el Restaurante “Mil Centro” en su país natal.

Martínez, chef y empresario peruano y uno de los representantes de la nueva generación de chefs de Perú que impulsan la difusión de la gastronomía peruana, es conocido por el uso de ingredientes peruanos en su estilo que él define como "cocina de mercado" o "cocina de autor".

“El primer año del restaurant fue terrible, no sabíamos para quienes íbamos a cocinar, todos los días renunciaba alguien, se cortaban, se quemaban”, indicó el chef que a través de las experiencias ya han aprendido a subsanar errores y ya saben para quienes trabajan.

¿Cómo es que inició en la cocina? El mismo Martínez responde: “Yo no sabía para donde iba cuando decidí ser cocinero, venía de una decepción pues quería ser patinador y no pude, y también abogado y no pude, tenía muchas presiones para ser exitoso, hasta que decidí a ir a la escuela culinaria en Canadá”.

Según la revista Marie Claire, él es "la nueva estrella del firmamento gastro limeño",​ y "un nuevo rey en el país del ceviche", según La Tercera de Chile.

En el año 2017, su restaurante “Central” se ubicó en el número 2 de la prestigiosa lista de los “50 Best restaurantes Latinoamérica”. Además fue reconocido con el premio Chefs' Choice, un galardón que es decidido según el voto de los propios cocineros de todo el mundo.

