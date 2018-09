Comienza el proyecto para limpiar la gran mancha de basura y plástico del Pacífico que es 3 veces más grande que Francia

(CNN) - Un ambicioso proyecto para limpiar la contaminación por plástico en el océano se puso en marcha durante el fin de semana. Los miembros del proyecto The Ocean Cleanup comenzaron a llevar su sistema hacia el mar.

Si funciona como se espera, tratarán de darle un mordisco a la gran mancha de basura y plástico del Pacífico, una enorme colección de basura flotante que es tres veces más grande que Francia, o aproximadamente el doble del tamaño de Texas.

El Ocean Cleanup System 001 consiste en una barrera flotante de 600 metros de largo con una falda de 3 metros que cuelga debajo de ella, por debajo del agua.

El sistema se parece a una sección de tubería, o un 'fideo' de piscina gigante... un 'fideo' de piscina que es más largo que el rascacielos One World Trade Center en el Bajo Manhattan.

Se embarcó el sábado desde San Francisco, California, y está siendo remolcado a 444 kilómetros de la costa para una prueba de dos semanas para asegurarse de que se comporte como se espera en el océano abierto.

Cuando se despliegue, se curvará en forma de U a medida que sea empujado por el viento y las olas. El sistema de movimiento lento encerrará el plástico flotando en la superficie, mientras que los peces y otras formas de vida marina pueden nadar debajo.

Luego, barcos más pequeños vendrán a recoger el plástico y llevarlo a la orilla, donde se puede reciclar.

Un barco remolca el Ocean Cleanup System 001 desde San Francisco el sábado.

"Uno de los desafíos que tenemos es que queremos atrapar plástico, no pescado", dijo Joost Dubois, jefe de comunicaciones de The Ocean Cleanup. Dijo que las tripulaciones verificarán manualmente la basura para asegurarse de que no capturen accidentalmente peces u otros animales marinos.

"Estamos tratando de resolver un problema ambiental, por lo que debemos asegurarnos de no crear un problema mayor en su lugar", dijo.

Tras la prueba, tomará dos o tres semanas para remolcar el sistema otras 1.800 kilómetros hasta la gran mancha de plástico del Pacífico, donde verán si en realidad recolecta plástico y si puede sobrevivir a las duras tormentas invernales.

Las cuadrillas permanecerán con el sistema durante los primeros seis meses, pero esperan que un vehículo autónomo pueda monitorearlo después de eso.

La gran mancha de plástico es un área entre Hawai y California, donde se acumulan desechos de plástico y otros desperdicios hechos por el hombre, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Los investigadores retiran una red de pesca descartada del océano Pacífico.

La mancha se causa por una corriente giratoria, llamada giro, que tira a la basura y no la suelta. Hay varias en todo el mundo.

El fundador de Ocean Cleanup, Boyan Slat, dijo a CNN a principios de este año que la mancha contenía aproximadamente 1,8 billones de piezas de plástico, con un peso de 80,000 toneladas métricas.

"También está aumentando, por lo que hemos visto un aumento exponencial en la cantidad de plástico, lo que significa que va a empeorar y empeorar a menos que lo limpiemos", dijo.

Slat también hizo hincapié en la importancia de evitar que el plástico nuevo llegue al agua.

Se estima que ocho toneladas métricas de plástico terminan en los océanos cada año, según la Fundación Ellen MacArthur.

El proyecto quiere extraer el plástico del océano Pacífico, pero hay dudas al respecto.

¿Funcionará?

Miriam Goldstein, directora de política oceánica en el Center for American Progress, ha sido una crítica del programa.

"Realmente me gustaría que sea la solución para los plásticos oceánicos, pero creo que hay algunas preguntas realmente grandes que siguen sin respuesta", dijo.

Ella comentó que el despliegue de un dispositivo tan grande creará su propio ambiente: los percebes y otras formas de vida marina crecerán en él y los peces pasarán tiempo debajo de él.

También cuestionó el hecho de enfocarse en el plástico que está en el medio del océano en lugar de en tecnologías más baratas que pueden evitar que la basura llegue allí en primer lugar.

Dubois dijo que The Ocean Cleanup es responsable y ha intentado abordar estas críticas. También dijo que se espera que System 001 pueda recuperar 50 toneladas de plástico del océano por año, por lo que cree que podría extraer el 50% del plástico de la mancha de basura en cinco años.