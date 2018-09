Descubren centenares de monedas romanas en el sótano de un antiguo teatro

(CNN) - Arqueólogos están estudiando un valioso tesoro de antiguas monedas romanas encontradas en el sitio de un antiguo teatro en el norte de Italia.

Las monedas, cientos de ellas, datan de la época imperial tardía romana y fueron encontradas en un tarro de esteatita (un tipo de roca) desenterrado en el sótano del Teatro Cressoni en Como, al norte de Milán.

"Todavía no conocemos en detalle la importancia histórica y cultural del hallazgo", dijo el ministro de Cultura, Alberto Bonisoli, en un comunicado de prensa. "Pero esa área está demostrando ser un verdadero tesoro para nuestra arqueología. Un descubrimiento que me llena de orgullo".

Las monedas fueron descubiertas la semana pasada, de acuerdo con el Ministerio de Patrimonio Cultural y Actividades, y fueron transferidas al laboratorio de restauración Mibac en Milán, donde arqueólogos y restauradores las examinarán.

Centinaia di monete d'oro della tarda epoca imperiale sono state rinvenute in pieno centro a #Como, in un recipiente in pietra ollare di forma inedita. “Una scoperta che mi riempie di orgoglio” ha detto il ministro @BonisoliAlberto pic.twitter.com/ff6ep38gtG

— MiBAC (@_MiBAC) September 7, 2018

El Ministerio no dio un valor a las monedas. Pero los informes en los medios italianos sugieren que podrían valer millones de dólares.

El histórico Teatro Cressoni abrió sus puertas en 1807 antes de la transición a un cine y finalmente cerró en 1997. El sitio no está lejos del área del foro Novum Comum, donde se descubrieron otros artefactos romanos importantes, según el Ministerio. El hallazgo es uno de los varios descubrimientos sorprendentes de monedas romanas en los últimos años.

En 2016, los arqueólogos desenterraron una rara moneda de oro romana de 2.000 años en Jerusalén. La moneda mostraba la cara de Nerón, el emperador romano mejor conocido por tocar el violín mientras ardía la Antigua Roma, y probablemente fue fabricada entre los años 56 y 57 d.C..

La moneda fue descubierta en la excavación arqueológica de Mount Zion, al sur de la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde un equipo de la Universidad de Carolina del Norte-Charlotte estaba excavando durante el verano.

Ese mismo año, un equipo de arqueólogos desenterró 10 antiguas monedas romanas y otomanas de las ruinas de un castillo en Okinawa, Japón.