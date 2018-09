Sismo de magnitud 5,6 sacude Panamá

(CNN Español) - Un sismo de magnitud 5,6 sacudió este jueves Panamá, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Minutos después hubo un sismo en Ecuador y otro en Chile. Fueron tres sismos en 52 minutos.

Cadena de sismos en Panamá, Ecuador y Chile en menos de una hora

El foco sísmico estuvo localizado a 10 km de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 2,3 kilómetros al noroeste de Boca de Cupé, Panamá y a 96,6 kilómetros al oeste de Turbo, Colombia.

LEE: ¿Qué hacer durante un terremoto?

El Sistema de Protección Civil de Panamá confirma que no hay daños hasta el momento.

Confirmamos a esta hora que No hay Daños en la Ciudad de Panamá y las información preliminar sobre Darien indica que no hay reporte de daños. El COE Nal @Sinaproc_Panama continua evaluando con la #FTCayuda @igcpanamaup dará reporte de magnitud en minutos info no oficial 5.9Mw

— Jose Donderis (@donderisja) September 7, 2018

Noticia en desarrollo.