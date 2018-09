Apuñalaron a Jair Bolsonaro, candidato presidencial de Brasil

(CNN Español) - El candidato a la presidencia de Brasil Jair Bolsonaro fue apuñalado este jueves en Minas Gerais. Sufrió una herida superficial cuando fue acuchillado.

"Jair Bolsonaro sufrió un atentado ahora en Juiz de Fora, una estocada con un cuchillo en la región del abdomen. Gracias a Dios fue apenas superficial y está bien. Pido que se intensifiquen las oraciones por nosotros", dijo su hijo en Twitter.

Bolsonaro, de ultraderecha, es el candidato a la presidencia con mayor intención de voto en Brasil, una vez se prohibió la candidatura de Lula da Silva.

La Policía Militar de Minas Gerais confirmó que el candidato fue llevado al Hospital Santal Casa en Juiz de Fora y que una persona fue detenida, reportó Agencia Brasil.

""Lamentable. Ningún acto de violencia puede ser admitido. La violencia no es justificable. En la política tenemos que atenernos al enfrentamiento de ideas "- @gleisi, sobre atentado contra Jair Bolsonaro", tuiteó Lula da Silva citando a Gleisi Hoffman, presidenta del Partido de los Trabajadores.

Bolsonaro, de 63 años, se ha dado a conocer por los insultos a homosexuales, a mujeres y a personas negras. Sus políticas son de mano dura, en especial para lidiar con el crimen y la inseguridad.

En agosto, la revista The Economist llamó a Bolsonaro "un peligro para la democracia del país". Bolsonaro, dice The Economist, "es una figura oscura cuyo principal talento ha sido causar ofensa".