Jimmy Morales vs. Iván Velásquez: ¿de qué se trata la creciente tensión política en Guatemala por cuenta de la Cicig?

(CNN Español) - La orden del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de prohibirle la entrada al país al comisionado de la Comisión contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala, Cigig, Iván Velásquez, ha aumentado la tensión política en el país centroamericano y tiene al organismo jurídico más importante de Guatemala analizando recursos para detener dicha decisión.

Esta medida no solo ha generado críticas de múltiples sectores en Guatemala, sino también ha provocado la respuesta airada de varios países del mundo que rechazaron el veto contra el comisionado colombiano.

Este jueves el presidente Morales defendió su decisión de vetar a Velásquez, pues según él, está apegada al derecho y por ningún motivo se está alternado el orden constitucional.

El presidente guatemalteco también negó que su decisión pusiera en riesgo las investigaciones contra la corrupción en el país y descartó una obstrucción a la justicia de su parte.

“Puedo verlos a los ojos y decirles que esta decisión no responde tampoco a un interés personal. El Ministerio Público, el organismo judicial, la misma CICG, y la comunidad internacional, y lo más importante, el pueblo de Guatemala, pueden dar fe que no he intervenido en ningún proceso judicial ni personal, familiar o relativos a temas de Estado”, dijo Morales este jueves en rueda de prensa desde Ciudad de Guatemala.

El mandatario agregó que es momento de que Guatemala asuma la responsabilidad en la lucha contra la corrupción y agregó que su gobierno está comprometido con una justicia transparente, imparcial y objetiva, y añadió que una vez se terminen las funciones de la Cicig en septiembre de 2019 se hará un traspaso ordenado.

Esto es lo que sabemos del conflicto.

var FAVE = { settings: { freewheel: { keyValuePairs: { guID: window.turner_getGuid, krux: window.krux_getFWKeyValues, krux_user: window.krux_getUser, transactionID: window.turner_getTransactionId } }, server: { edition: "international" }, omniture: { component: FAVE.components.Omniture }, conviva: { custom: { applicationName: "CNN-Web-Espanol" } } } }; FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video1", video: "", isLive: false }, callbacks: { onContentComplete: function onContentComplete(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolVideoPlaylist === "function" && "undefined" !== cnnespanolVideoPlaylist ) { cnnespanolVideoPlaylist(containerId, playerId); } } } }); 1. ¿Por qué Jimmy Morales dice que le prohibió la entrada a Iván Velásquez a Guatemala?El gobierno de Guatemala emitió esta semana una orden de negarle la entrada a Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, aduciendo, entre otras, razones de "orden y seguridad”, porque según el Gobierno, Velásquez es una persona “que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país".

El abogado colombiano, reconocido internacionalmente por su labor contra la corrupción, se encuentra actualmente en Washington DC. Y hasta el momento no se ha reaccionado.

Morales no renovó el mandato de la Cicig, que culminaría en 2019, y dijo esta semana que la gestión de esa comisión ha sido un “error judicial”.

2. ¿Cuál ha sido el papel de la Cicig en la lucha contra la corrupción en Guatemala?

La Comisión contra la Impunidad y la Corrupción de Guatemala ha develado importantes casos de corrupción el país que salpican a cuatro expresidentes y ha señalado a Morales por financiamiento electoral ilícito.

En 2015, junto a la fiscal general de Guatemala Thelma Aldana, la Cicig desmanteló el caso La Línea, una red de fraude multimillonaria aduanando que según las investigaciones estaba encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Aunque ambos se declararon inocentes, tuvieron que renunciar a sus cargos y están en prisión a la espera de un juicio.

Luego de esta renuncia Jimmy Morales llegó a la presidencia con las banderas de la lucha contra la corrupción, pero esa promesa parece haberse desvanecido.

Hay dos incidentes que salpicaron a Morales con la corrupción. El primero fue en mayo de 2017 cuando el hijo y el hermano de Morales fueron acusados de corrupción. Ambos se declararon inocentes y el presidente dijo que respetaba la justicia.

Pero meses después tanto la Cicig como el Ministerio Público solicitaron un antejuicio contra Jimmy Morales para que fuera investigado por presuntas transacciones ilegales en su partido.

Morales negó los señalamientos y en agosto de 2017 declaró como persona no grata a Iván Velásquez y ordenó su expulsión del país. Pero después, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo definitivo a favor de Velásquez debido a una serie de fallas jurídicas e inconsistencias legales en la decisión de Morales.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video2", video: "", isLive: false } }); 3. ¿Qué dicen los sectores políticos de esta decisión?La situación es grave. Tanto que el país está a punto de que “se rompa el ordenamiento constitucional por un capricho del presidente”, según le dijo a CNN en Español Ramiro de León Carpio, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala.

“Una vez más su accionar nos mete en una crisis innecesaria debido a la obsesión que tiene en contra del comisionado Iván Velásquez y ahora en contra de la comisión en sí”, le dijo a Michelle Mendoza de CNN en Español.

La ganadora del Premio Nobel de Paz, Rigoberta Menchú, criticó a Morales por sus acciones contra la Cicig y dijo que estas “desafían la institucionalidad democrática y la autoridad moral y política de las Naciones Unidas”.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video3", video: "", isLive: false } }); Pero no solo desde el interior de Guatemala se han escuchado críticas. Los países del G13 expresaron su preocupación por la decisión de Morales de vetar a Velásquez.

“Esto es un paso hacia atrás en el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas en su lucha contra la corrupción e impunidad”, dijeron en un comunicado conjunto Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido, la Unión Europea y los países de Noruega y Reino de los Países Bajos.

4. ¿Incumplió Guatemala con sus compromisos con la ONU?

Guatemala y Naciones Unidas firmaron un mandato en 2006 para establecer la Cicig en el país centroamericano. En ese documento se establece que el comisionado del organismo se le otorgan privilegios diplomáticos que prohiben que sea expuesto a restricciones migratorias.

Bajo ese acuerdo, el comisionado, en este caso Iván Velásquez, está amparado por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

Pero el gobierno de Morales alega que los privilegios del comisionado se acaban cuando no va en línea con la Constitución del país o esa persona se entromete en asuntos internos. Sin embargo, en el comunicado en el que publicó la decisión, el presidente Morales no entrega evidencias ni hace aclaraciones sobre cómo Velásquez estaría infringiendo la ley guatemalteca.

Y la ONU protestó por esta decisión. El secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, solicitó esta semana a Velásquez que continúe sus labores de la Cicig desde el exterior de Guatemala hasta que se aclare su situación. Gutérres también le pidió a Guatemala “encontrar una solución dialogada al problema tal y como específica el artículo 12 del Acuerdo por el que se estableció la Comisión”, dice un comunicado de la ONU de este miércoles.

Para los países del G13, la decisión de Morales es una clara violación al acuerdo establecido con la ONU al crearse la Cicig en Guatemala.

–Con información de Michelle Mendoza desde Guatemala y Kay Guerrero desde Atlanta.