Un post de Facebook y una red global de amigos le salvaron la vida a estos turistas de EE.UU. en Bali

(CNN) – Mikey Lythcott tiene amigos en todo el mundo. Eso se debe principalmente al hecho de que ha estado en todo el mundo. Hay postales y alguna carta ocasional, pero Lythcott mantiene a sus amigos al día en sus viajes por el mundo a través de las redes sociales.

Cuando un accidente en moto envió a Lythcott y a su compañera de viaje de un terraplén a un barranco, ese círculo digital de amigos les salvó la vida.

El expatriado estadounidense de 36 años que vivía en Lisboa, Portugal, a menudo publicaba sus aventuras trotamundos en Facebook, pero el 22 de agosto, en lugar de fotos de una nueva playa o mercado exótico, publicó solo "Ayuda. En peligro. Llame a la policía "

Lythcott y su compañera de viaje Stacey Eno conducían una moto en Ubud, en la isla indonesia de Bali, cuando una camioneta les pasó mientras subían una colina.

"Después de que pasó, pude ver que se acercaba una vuelta", dijo Lythcott, "así que pisé los frenos como siempre, pero los frenos no redujeron la velocidad de la bicicleta, dejándonos muy poco tiempo para hacer un movimiento y no el tiempo suficiente para hacer el cambio".

Lythcott y Eno se conocieron viajando en Tailandia en febrero. Eno enseña inglés en Gwangju, Corea del Sur y los dos habían planeado reunirse en Bali. Solo habían estado en Indonesia durante siete horas cuando su moto cayó en el barranco.

Cuando volvió en sí, Lythcott dijo que no podía ver otra cosa que el cielo a través de los árboles.

Estaba oscuro, dijo, y podía sentir que estaba en una especie de inclinación. Su casco y anteojos habían desaparecido, pero podía sentir que se deslizaba por la pendiente cuando se dio cuenta de que no podía usar su muñeca izquierda.

"Mi espalda se sentía medio rota", dijo Lythcott. "No podía moverme y apenas pude levantarme cuando encontré una vid gruesa en la oscuridad. Con cada movimiento, seguía deslizándome".

Lythcott oyó agua corriendo, por lo que supuso que si se deslizaba lo suficiente, se caería.

Llamó a Eno, quien finalmente respondió. Ella le dijo que tampoco podía moverse y pensó que estaba muy mal herida.

Facebook SOS

"Entonces pensé 'voy a morir aquí', porque nadie sabía que estábamos aquí o que salimos y los dos estábamos heridos y por un momento ni siquiera podía recordar cómo llegamos allí".

Lythcott dijo que su memoria se disipó y decidió que tenía que hacer algo. Llevaba un teléfono con una tarjeta SIM local, pero no sabía dónde había quedado. Su teléfono estadounidense, para su sorpresa, estaba en su chaqueta y no había salido volando en el accidente.

"Lo conseguí y encendí el roaming internacional y apenas recibí una señal", dijo Lythcott.

Puso un SOS en Facebook y esperó.

"Vi la publicación de Mikey solo un minuto o dos después de que subió", dijo Aimee Sparks. "Trabajo de forma remota y tiendo a tener Facebook abierto mientras trabajo. Lo vi y, por supuesto, me sobresalté y me sorprendió un poco ... Me preocupaba que lo hubieran drogado o secuestrado o algo así".

Sparks y Lythcott se hicieron amigos en Seattle alrededor de 2004 antes de mudarse a Brooklyn. Viajaron juntos a Nepal en 2014.

"Fui a su página de FB y le iba a enviar un mensaje cuando me di cuenta de que ahora hay una opción de llamada, así que lo llamé. Creo que fui la primera persona en hablar con él".

Los amigos de Facebook de todo el planeta estaban tratando de encontrar a Lythcott y Eno.

"Fue grandioso que hablara con él porque a algunas personas les preocupaba que su teléfono hubiera sido robado o que su cuenta había sido pirateada. Y pude decir: sé su voz y sé que es él, que él es muy gravemente herido y necesita ayuda", dijo Sparks.

Lythcott solo podía escribir con una mano y la batería de su teléfono se estaba muriendo.

"Dijo que no sabía dónde estaba, que se despertó en el bosque. Estaba muy desorientado", dijo Sparks. "Le pregunté si podía enviarme su ubicación, y lo hizo".

Perder la conciencia

En base a esa información de ubicación, una amiga en Vancouver comenzó a hacer llamadas a las conexiones que tenía en Indonesia.

Un amigo en Los Ángeles usó mapas en línea para descubrir que Lythcott probablemente estaba cerca de una cascada y lo alertó a los rescatistas. Un amigo en Praga publicó números del consulado y un amigo en los Países Bajos llamó a la policía local de Bali.

"Un grupo de amigos de Mikey estaban publicando números de teléfono para llamar, y me puse en contacto con una mujer llamada Christine en el consulado, creo. Me dio su correo electrónico y le envié capturas de pantalla de la ubicación de Mikey", dijo Sparks. "No quiero pensar qué hubiera pasado si no tuviera su teléfono, o si su batería estuviera muerta".

"Recibí una llamada de un tipo llamado Joe del consulado que me dijo que me ayudaba", dijo Lythcott. "Le dije que había un hotel cerca de mi pin de GPS, que estaría justo antes de ese hotel, luego mi batería murió".

En ese momento, Lythcott dijo que Eno comenzó a deslizarse por el barranco y sintió que estaba perdiendo el conocimiento.

Aunque no estaba seguro de que fuera la verdad, no dejaba de decirle a Eno que la ayuda estaba en camino.

"Realmente pensé que moriríamos, así que quería consolarla", dijo Lythcott.

En lo que Lythcott dijo que se sintieron como tres o cuatro horas, los amigos escucharon a la gente en la carretera y gritaron. Era un equipo de rescate. Los rescatadores sacaron a Lythcott y a Eno del barranco.

"Era de mañana", dijo Lythcott, "fue la primera vez que vimos hasta dónde bajamos. Estaba lejos".

Los rescatistas colocaron a Eno y Lythcott en la parte trasera de un camión de plataforma y los llevaron a un hospital cercano, pero después de que hicieron las radiografías, estaba claro que necesitarían ser trasladados a un lugar más equipado para tratar sus heridas y fueron llevados a el Hospital BIMC en la ciudad turística de Kuta en Bali.

Lythcott tuvo una cirugía en su cráneo para reparar una fractura, luego su muñeca, que se rompió, luego su abdomen para reparar una perforación y luego se insertaron tubos torácicos para inflar los pulmones.

Estuvo en el hospital hasta el 3 de septiembre.

"Tengo mucha suerte", dijo Lythcott.

Por ahora, Lythcott está en un hotel en Kuta. Su hermana se ha unido a él hasta que los médicos le den el alta a Lythcott para volar de regreso a su casa en las afueras de Atlanta, donde planea quedarse con su familia y terminar su recuperación.

Eno se fracturó los pómulos, la nariz y la muñeca izquierda en el accidente y algo le partió la lengua, pero pudo irse a casa.

Desde Corea del Sur, dijo que la prueba había sido "un paseo salvaje".

"El viaje de este tipo a Indonesia para encontrarse conmigo espontáneamente fue su país número 55", dijo. "Realmente él me inspira. Sé que viajar es aterrador y arriesgado a veces, pero no hay forma de que ninguno de nosotros se detenga".

"Cuando viajas, te encuentras con tantas personas con cosas interesantes y extraordinarias que compartir. Este trágico accidente nos lo ha demostrado y nos ha recordado a cuántas personas hemos tocado en el camino. Sí, sin tecnología y sin amigos no hubiéramos sobrevivido".

Lythcott y Eno dijeron que lidiar con facturas médicas fuera de sus países de origen ha representado un verdadero desafío. Ambos han establecido páginas de recaudación de fondos para sus gastos médicos.