La razón por la que el libro de Woodward es tan dañino para Trump

(CNN) - El nuevo libro de Bob Woodward ("Fear: Trump in the White House") estalló en la escena política el martes por la mañana. Incluía anécdotas como: que los asesores del presidente Donald Trump deliberadamente le ocultan información para proteger el país; una entrevista falsa fallida en preparación para una posible reunión con el fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia; y Trump arremetiendo contra los asesores, sobre todo Jeff Sessions, refiriéndose a su secretario de Justicia como "retrasado mental".

Todo esto es salaz. Y hace grandes titulares.

Pero lo verdaderamente preocupante para el presidente Trump y su administración es que el retrato que Woodward pinta de una Casa Blanca caótica, disfuncional y mal preparada es extrañamente familiar. Es la misma visión de la Casa Blanca que Michael Wolff escribió en enero en "Fire and Fury". Es la misma imagen que Omarosa Manigault-Newman construyó en sus memorias de su año en la Casa Blanca. Es la misma historia que los reporteros de la Casa Blanca en CNN, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal y prácticamente todos los demás medios de comunicación han informado sobre la Casa Blanca de Trump.

Claro, Omarosa podría ser una exasesora descontenta tratando de ganar dinero mientras se venga de sus enemigos. Claro, Michael Wolff podría haber sido engañado por algunas fuentes con cuentas para resolver con Trump. Claro, los reporteros podrían equivocarse en uno o dos detalles. Claro, Woodward podría haber creado una escena o dos de una manera que no sea favorable para Trump.

Pero, ¿cómo podrían todos, y me refiero a todos, los informes sobre esta Casa Blanca alcanzar una conclusión similar? Los retratos de Trump dibujados por Wolff, Omarosa y Woodward son inquietantemente similares entre sí: un hombre irremediablemente fuera de su campo en el trabajo, pero completamente incapaz de comprender cuán fuera de su alcance está lo que intenta hacer.

Un hombre motivado casi en su totalidad por motivos personales. Un hombre dispuesto a humillar a las personas que trabajan para él, a enfrentar a los empleados entre sí, a utilizar subordinados para evitar llevar él la culpa. Alguien que tiene tanta confianza en sí mismo que rara vez se prepara adecuadamente para situaciones que involucran a la diplomacia internacional y la seguridad nacional. Los principales asistentes que ven que sus trabajos principalmente evitan que Trump cause daños graves, y se lamentan en cada paso del hombre.

Y ahora Bob Woodward -sin duda el más prominente reportero político y cronista de la Casa Blanca en las últimas cuatro décadas- ha escrito un libro que confirma cada una de las representaciones que hemos visto sobre quién es Trump y cómo conduce su negocio.

La consistencia en esas historias es virtualmente imposible de explicar de otra manera que esto: es verdad. Para creer lo contrario, tendríamos que convencernos a nosotros mismos de que no solo todos los medios de comunicación diarios, sino también personas como Wolff y Woodward se reunieron y acordaron retratar Trump en tuits, historias y libros. Lo cual es, por supuesto, más allá de lo ridículo.

El punto: lo que hace el libro de Woodward es confirmar todas las historias negativas que ya hemos escuchado sobre Trump y su administración. Este no es el trabajo de un periodista con problemas de credibilidad o un excolaborador amante de la prensa. Esta es la historia. Este es el presidente y cómo él realmente actúa y piensa.