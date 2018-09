Michael Cohen acaba de lanzar un bombazo de colusión en la investigación rusa

(CNN) - Este puede ser el párrafo más importante de la presidencia de Donald Trump:

Michael Cohen, el exabogado personal del presidente de EE.UU. Donald Trump, asegura que el entonces candidato republicano sabía de antemano sobre la reunión que se llevó a cabo en la Torre Trump durante junio de 2016, en la que se esperaba que los rusos ofrecieran su campaña de desprestigio contra Hillary Clinton, según le dijeron a CNN fuentes con conocimiento del tema.

Santo cielo.

MIRA: Cohen afirma que Trump sabía de antemano sobre la reunión de 2016 con rusos en la Torre Trump

Demos un rápido paso atrás para poner en contexto. La reunión de junio de 2016 entre un grupo de rusos y los altos mandos de la campaña de Trump, incluidos el hijo mayor y el yerno del candidato, ha sido durante mucho tiempo el centro de las preguntas del fiscal especial Robert Mueller y otros sobre si hubo algún tipo de colusión entre un país extranjero y la campaña Trump en 2016. Cuando las noticias de la reunión se conocieron por primera vez, Donald Trump Jr. insistió en que era una reunión breve y sin importancia centrada en una oscura ley de adopción que los rusos querían cambiar.

Pero a medida que la historia tomaba un foco más cercano, quedó claro que la génesis de la reunión fue una promesa en nombre de los rusos, por parte de un intermediario llamado Rob Goldstone, de que ellos tenían basura de Hillary Clinton que querían transmitir a Trump. "Parece que tenemos algo de tiempo y si es lo que dices me encanta, especialmente en el verano", Trump Jr. escribió en un correo electrónico a Goldstone sobre la suciedad prometida.

Más tarde, también supimos que el propio Trump había participado en la redacción de la declaración inicial de su hijo a los medios sobre la reunión, una revelación que contradecía afirmaciones pasadas de que no estaba involucrado. En junio, The New York Times reveló que el presidente no solo había sabido sobre la declaración, sino que se la había dictado él mismo.

Lo que nos lleva a esta afirmación sobre cuándo supo Trump y, si lo hizo, sobre la reunión de la Torre Trump antes de que sucediera.

Trump mismo ha sido absolutamente concluyente de que no tenía ningún conocimiento previo de la reunión. "No, no sabía nada sobre la reunión", le dijo al New York Times durante una entrevista en julio de 2017. "No debe haber sido muy importante, debe haber sido una reunión muy poco importante... No, nadie me lo dijo. No sabía nada. No tiene importancia, sonaba como una reunión sin importancia. Porque nunca había oído hablar de eso".

MIRA: Donald Trump niega que supiera sobre la reunión en la Torre Trump

Trump Jr. dijo casi lo mismo durante una reunión a puertas cerradas de la Comisión Judicial del Senado. "No, no hubiera perdido su tiempo con eso", dijo Trump Jr. cuando se le preguntó si su padre sabía sobre la reunión de la Torre Trump en junio de 2016 con anticipación. (El testimonio fue dado a conocer públicamente).

Asi que. Alguien no está diciendo la verdad aquí. Si Cohen puede triunfar con su alegación de que Trump sabía sobre la reunión antes de que ocurriera, y tal vez proporcionar testigos que corroboren eso, no solo probaría que las negativas del presidente y su hijo están equivocadas, sino que sería el mayor paso hasta la fecha para probar (o al menos sugerir) la colusión real entre el equipo de Trump y los rusos. Si Cohen está fanfarroneando o no puede demostrar lo que dice, entonces este es el equivalente político de la bóveda de Al Capone: mucho ruido y pocas nueces.

El problema aquí es que ni Trump ni Cohen tienen un historial estelar en lo que respecta a los hechos. Trump dijo más de 3.000 cosas falsas o engañosas solo en sus primeros 466 días en el cargo, según el blog Fact-Checker de The Washington Post. Y Cohen se hizo querer por Trump a lo largo de los años por su demostrada voluntad de decir y hacer lo que fuera necesario para resolver los problemas de su jefe. (Recuerde que Cohen insistió en que Trump no sabía nada del pago de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels solo 11 días antes de las elecciones de 2016, aunque luego se supo que Trump le había reembolsado ese pago).

Inmediatamente después de la bomba de Cohen -o, mejor dicho, la potencial bomba de Cohen- el abogado de Trump Rudy Giuliani se sentó con Chris Cuomo de CNN para ofrecer una refutación. Y consistió por completo en cuestionar la credibilidad de Cohen.

"Esperaba algo así de Cohen", dijo Giuliani. "Ha estado mintiendo toda la semana. Ha estado mintiendo durante años".

Más tarde, Giuliani agregó: "No veo cómo tiene credibilidad alguna".

MIRA: ¿Qué tan grave es la revelación del audio de Michael Cohen?

El posible problema con ese argumento es que para esos "años" a los que Giuliani se refiere, Cohen fue uno de los asesores más cercanos de Trump. De hecho, hasta que Cohen dejó en claro en una entrevista a principios de este mes con George Stephanopoulos de ABC que su lealtad a Trump se estaba desvaneciendo, el presidente defendía a Cohen en Twitter. Es solo en los últimos días, primero con el lanzamiento de una cinta de audio de Trump y Cohen hablando sobre la exmodelo de Playboy Karen McDougal y ahora esta alegación, que el equipo de Trump se ha vuelto tan agresivo con Cohen.

Sabiendo que la credibilidad de Cohen lo es todo en este momento, su equipo legal, liderado por Lanny Davis, ha estado últimamente haciendo relaciones públicas, argumentando que el exartillero de Trump es un hombre diferente. "Este hombre ha dado vuelta la esquina en su vida, ha apretado un botón de reinicio y ahora está dedicado a decir la verdad", le dijo Davis a Cuomo a principios de esta semana.

Ahora hay dos preguntas principales que importan a futuro en esta historia:

¿Realmente Cohen le contará a Mueller lo que sabe sobre el presunto conocimiento previo que Trump tuvo de la reunión de junio de 2016? Si lo hace, ¿será el caso de Cohen suficiente para convencer a Mueller? ¿O Mueller encuentra que las denegaciones de Trump son más creíbles?

En resumen: ¿A dónde te has ido, Robert Mueller? Nuestra nación te mira con ojos solitarios.