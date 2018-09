Reino Unido acusa a dos rusos por el envenenamiento del exespía Skripal y su hija con novichok

Londres (CNN) - Una botella de perfume falsificada, un hotel sencillo del este de Londres y dos corpulentos rusos que viajan bajo un alias: son solo algunos de los detalles sin precedentes revelados el miércoles por las autoridades británicas sobre cómo creen que se llevaron a cabo las intoxicaciones con novichok en Salisbury, en el sur de Inglaterra.

Las revelaciones se produjeron cuando los fiscales británicos dijeron que tenían "pruebas suficientes" para acusar a dos ciudadanos rusos en relación con el ataque de agentes neurotóxicos el 4 de marzo contra el exagente doble ruso Sergei Skripal y su hija Yulia Skripal.

MIRA: Gran Bretaña identifica a dos sospechosos del envenenamiento a los Skripal con agente Novichok

Los dos sospechosos son nombrados por el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) como Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, ninguno de los cuales está en Reino Unido.

"Fiscales de la División de Lucha contra el Terrorismo de la CPS han considerado las pruebas y han llegado a la conclusión de que hay pruebas suficientes para proporcionar una perspectiva realista de condena y es claramente de interés público acusar a Alexander Petrov y Ruslan Boshirov... de conspiración para asesinar a Sergei Skripal y el intento de asesinato de Skripal, su hija Yulia y el agente de policía Nick Bailey", dijo un comunicado de CPS.

Los sospechosos del ataque de Salisbury, Alexander Petrov y Ruslan Boshirov

Los dos también están acusados del uso y la posesión del agente neurotóxico novichok, contrario a la Ley de Armas Químicas, y de causar graves daños corporales intencionadamente a Yulia Skripal y Nick Bailey.

Se cree que los dos ciudadanos rusos viajaron bajo alias, aunque tenían pasaportes genuinos rusos con las identidades de Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, dijo el CPS durante una sesión informativa.

MIRA: ¿En dónde se fabrica el novichok?

Gran Bretaña cree que los dos sospechosos del ataque eran funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar ruso, conocido como GRU, dijo la primera ministra Theresa May en el Parlamento. "El GRU es una organización altamente disciplinada con una cadena de mando bien establecida, por lo que esta no fue una operación deshonesta, casi con certeza también fue aprobada fuera del GRU en un nivel superior del estado ruso", dijo.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, desestimó los últimos reclamos. "Se está alegando un vínculo con Rusia. Tanto los nombres publicados en los medios, como las fotos, no nos dicen nada", dijo.

Pidió a las autoridades británicas "pasar de las acusaciones públicas y la manipulación de la información a la cooperación práctica a través de las agencias de aplicación de la ley" y repitió la exigencia de Rusia de que respondieran a las preguntas de Moscú sobre el caso.

"Una amenaza para nuestros aliados y ciudadanos"

La primera ministra británica, Theresa May, dijo que el ataque con novichok es "parte de un patrón más amplio de comportamiento ruso que persiste en socavar nuestra seguridad y la de nuestros aliados en todo el mundo", y agregó que Reino Unido "desplegará la gama completa de herramientas de todo nuestro aparato de seguridad nacional" para contrarrestar la inteligencia militar rusa (GRU).

"Las acciones del GRU son una amenaza para todos nuestros aliados y todos nuestros ciudadanos", continuó la primera ministra. May aseguró que, tras la investigación de los hechos de Salisbury, se han logrado aprendizajes que les harán "intensificar nuestros esfuerzos colectivos, específicamente contra el GRU".

MIRA: Así colocaron el agente neurotóxico para envenenar al exespía ruso

May aseguró que "quienes intenten socavar el sistema internacional basado en normas no pueden actuar con impunidad". Por ello, dijo que su Gobierno seguirá "presionando para que todas las medidas acordadas hasta ahora se apliquen plenamente, incluida la creación de un nuevo régimen de sanciones de las Naciones Unidas sobre armas químicas. Pero no nos detendremos allí. También impulsaremos nuevos regímenes de sanciones de la UE contra los responsables de ciberataques y graves violaciones de los derechos humanos, y nuevas listas bajo el régimen existente contra Rusia".

- Con información de Simon Cullen y Nada Bashir.