Henry Cavill protagonizará la serie 'The Witcher' de Netflix

(CNN) - Henry Cavill regresa a la televisión.

El Hombre de Acero firmó para protagonizar la adaptación de 8 episodios de Netflix de la serie de libros de fantasía "The Witcher", sobre un cazador de monstruos solitario llamado Geralt de Rivia, un hombre que "lucha para encontrar su lugar en un mundo donde las personas a menudo demuestran ser más perversas que las bestias", según una descripción de Netflix.

Lauren Schmidt Hissrich ("Marvel's Daredevil", "Marvel's The Defenders") será el showrunner (persona que tiene la autoridad creativa general y la responsabilidad de gestión de la serie), dijo Netflix.

Este será el primer papel en televisión de Cavill desde que apareció en "The Tudors" de Showtime.

“Con él tuve mi primera reunión. Todavía no tenía escritores ni guiones, solo luz verde y mucha pasión. Eso fue hace cuatro meses, y nunca olvido la pasión que tenía. Así es Geralt. Así siempre ha sido. Estoy muy emocionado de darle la bienvenida a HENRY CAVILL a la familia #Witcher”, escribió Hissrich en Twitter.

He was my first meeting. I didn’t have writers or scripts yet – just a greenlight and a lot of passion. That was four months ago, and I’ve never forgotten the passion he brought. He IS Geralt. He always has been. I’m so thrilled to welcome HENRY CAVILL to the #Witcher family.

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) September 4, 2018

Aunque no es muy conocida en Estados Unidos, la serie de libros The Witcher, del autor polaco Andrzej Sapkowski, es popular entre el público extranjero y ha sido adaptada en novelas gráficas, series de televisión polacas y videojuegos.

Por su parte, Cavill, quien apareció por última vez en Misión: Imposible – Fallout, parece emocionado de asumir el papel lleno de acción.

En Instagram, compartió una foto de su perfil de Netflix, con el nombre cambiado a "Geralt of Rivia".

My new mailing address is: Geralt C/O Vesemir Kaer Morhen Kaer Morhen Valley Hertch Kaedwen Please note, I'm rarely there. Monster slaying being what it is. So, replies will be few and far between, if at all. @Netflix #Witcher #GeraltOfRivia

A post shared by Henry Cavill (@henrycavill) on Sep 4, 2018 at 7:25am PDT

Netflix no dijo cuándo se espera filmar o lanzar la serie.