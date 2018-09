The Best FIFA Awards 2018: estos son todos los nominados

(CNN Español) - La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) dio a conocer este lunes a los finalista de The Best FIFA Football Awards, los premios con los que el máximo ente de fútbol mundial destacará a las figuras más destacadas de este deporte.

Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane y Sarina Wiegman buscarán un segundo premio consecutivo en las categorías en las que han sido nominados (Jugador de la FIFA, Entrenador de fútbol masculino y Entrenador de fútbol femenino, respectivamente).

Una de las ausencias que ha llamado la atención a algunos está en la categoría Jugador de la FIFA: Lionel Messi no es parte de la terna. El argentino aparece en la lista de opciones que quedaron en el camino.

MIRA: Conoce a Josef Martínez, el venezolano que es el mayor goleador de la historia en la MLS

Sin embargo, la presencia sudamericana destaca en la categoría de Jugadora de la FIFA, con la brasileña Marta, y en el Premio a la Afición. En esta aparecen el chileno Sebastián Carrera y los aficionados de Perú.

Son dos las categorías que no cuentan con nominados y cuyo ganador será dado a conocer en la ceremonia de premiación The Best FIFA Football Awards que se celebrará en Londres el 24 de septiembre: el Premio Fair Play, que reconoce el comportamiento ejemplar de un futbolista, y el FIFA/FIFPro World11, que reconoce a 11 jugadores, uno por puesto, en una formación de 4-3-3.

Mira la lista completa de candidatos de este año a los premios The Best, que la FIFA entrega desde 2016:

Jugador de la FIFA

El portugués ganó la Liga de Campeones de la UEFA 2017/18 con el Real Madrid y fue el máximo goleador de este torneo, el más importante de Europa a nivel de clubes. Con el club español consiguió un logro adicional: el Mundial de Clubes 2017. Acabado el Mundial Rusia 2018, en el que Portugal no pasó de octavos de final, Cristiano Ronaldo pasó al Juventus italiano

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

2. Luka Modrić: Fue el capitán de la selección de Croacia que llegó por primera vez a la final de un Mundial en Rusia 2018. En esta Copa del Mundo coronó su actuación al ganar el Balón de Oro Adidas. En cuanto a clubes, al igual que Cristiano Ronaldo, ganó la Liga de Campeones y la Copa Mundial de Clubes con el Real Madrid.

Modric marcó un gol maravilloso en la victoria de Croacia 3-0 sobre Argentina.

3. Mohamed Salah: Fue la primera temporada del egipcio en el Liverpool y llegó con el club alemán a la final de la Liga de Campeones. En cuando a su racha goleadora, Mohammed Salah fue el máximo anotador de la Premier League (32 tantos) y compartió el segundo puesto como máximo artillero de la Liga de Campeones con sus compañeros de equipo Firmino y Mané.

Mohammed Salah (Egipto). Posición: delantero. Valor de mercado: 175,914 millones de dólares. (Crédito: Robert Hradil/Getty Images)

Quedaron fuera de la terna finalista: Kevin de Bruyne (Bélgica), Antoine Griezmann (Francia), Eden Hazard (Bélgica), Harry Kane(Inglaterra), Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina) y Raphael Varane (Francia).

Jugadora de la FIFA

La delantera noruega fue campeona del máximo torneo femenino francés, el D1 Féminine, con el Olympique de Lyon. Marcó 31 goles en 20 partidos. Asimismo, obtuvo Liga de Campeones Femenina y marcó un récord goleador en este torneo: 15 tantos. Su rendimiento le valió para ser parte del equipo ideal de este torneo.

Ada Hegerberg, futbolista del Olympique de Lyon. (Crédito: David Ramos/Getty Images)

2. Dzsenifer Marozsan: Compañera de equipo de Hegerberg en el Olympique de Lyon, también fue incluida en el once ideal de la Liga de Campeones Femenina. Es capitana de la selección de Alemania.

Dzsenifer Marozsan, futbolista del Olympique de Lyon y de la selección nacional femenina de Alemania. (Crédito: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

3. Marta: Juega en la liga femenina de fútbol de Estados Unidos y es su rendimiento en este torneo lo que la FIFA destaca en su nominación: anotó 13 goles y sio seis asistencias para que el Orlando Pride, su club, alcance las semifinales.

Marta, futbolista de Brasil. (Crédito: Ashley Feder/Getty Images)

Entrenador de fútbol masculino

1. Zlatko Dalic: Como entrenador de la selección de Croacia, y con solo nueve meses en el cargo, Dalic llevó a este equipo a su primera final de un Mundial, en Rusia 2018.

Zlatko Dalic llegó a la final del Mundial Rusia 2018 con Croacia, apenas nueve meses después de asumir el cargo. (Crédito: Matthias Hangst/Getty Images)

2. Didier Deschamps: Con el campeonato de Francia en el Mundial Rusia 2018, Deschamps es uno de los tres jugadores que ha ganado una Copa del Mundo como entrenador y como jugador (la obtuvo en Francia 98). La FIFA destaca que es el director técnico que ha dirigido más partidos de la selección de Francia.

Didier Deschamps, director técnico de la selección de fútbol masculino de Francia. (Crédito: Shaun Botterill/Getty Images)

3. Zinedine Zidane: Zidane dejó la dirección técnica del Real Madrid, tras ganar tres Liga de Campeones consecutivas, siendo el primer entrenador en conseguir la marca. En el club español ganó el 70% de los partidos disputados desde el banquillo.

Zinedine Zidane, exentrenador del Real Madrid.

Entrenador de fútbol femenino

Director técnico del Olympique de Lyon, consiguió el campeonato en el torneo francés y en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. Llegó, además, a la final de la Copa de Francia Femenina.

Reynald Pedros, entrenador del Olympique de Lyon. (Crédito: FRANCK FIFE/AFP/Getty Images)

2. Asako Takakura: Entrenadora de la selección nacional femenina de Japón, Takakura consiguió ganar el título de la Copa Asiática Femenina. En el torneo, su equipo solo recibió dos goles en cinco partidos, destaca la FIFA.

Asako Takakura, entrenadora de la selección femenina de fútbol de Japón. (Crédito: Masashi Hara/Getty Images)

3. Sarina Wiegman: Directora técnica de la selección nacional femenina de Holanda, Wiegman busca repetir el plato en esta nominación. Bajo su mando, Holanda está invicta en la competición preliminar del Mundial Femenino, con 21 goles a favor y ninguno en contra, subraya la FIFA.

Sarina Wiegman, entrenadora de la selección femenina de Holanda. (Crédito: Octavio Passos/Getty Images)

Guardameta de la FIFA

Al ser considerado el mejor guardametas del Mundial Rusia 2018, obtuvo el Premio Guante de Oro Adidas. En este torneo obtuvo con Bélgica el tercer lugar. En la Premier League alcanzó 15 partidos sin recibir un solo gol. Esta temporada se convirtió en jugador del Real Madrid

Thibaut Courtois, de la selección nacional de Bélgica, mide 1,99 metros. El portero belga juega en el Chelsea de Inglaterra. (Crédito: Catherine Ivill/Getty Images)

2. Hugo Lloris: Fue el capitán de Francia, campeón del Mundial de Rusia 2018, torneo en el que consiguió cuatro partidos sin recibir un solo gol. Al igual que Courtois, consiguió una racha de imbatibilidad de 15 juegos en la Premier League.

El capitán del equipo francés Hugo Lloris levanta la Copa del Mundo en Francia. (Crédito: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images)

3. Kasper Schmeichel: El portero danés consiguió atajar el 91 % de los disparos a puerta en Rusia 2018, destaca la FIFA. Asimismo, en el Mundial atajó tres penales en el encuentro de octavos de final contra Croacia. La FIFA también destaca que Schmeichel consiguió un nuevo récord de imbatibilidad en Dinamarca: 575 minutos.

Kasper Schmeichel, portero de Dinamarca, durante el partido ante Perú, en Rusia 2018. (Photo by Jan Kruger/Getty Images)

Premio Puskás

Esta categoría elige al mejor gol anotado entre el 3 de julio de 2017 y el 15 de julio de 2018. Son diez los candidatos seleccionados por un jurado. El ganador saldrá de esta lista y será elegido por una votación en FIFA.com . Estos son los futbolistas y el nombre del equipo o selección con el que anotaron:

1. Gareth Bale (Real Madrid):

2. Denis Cheryshev (Rusia):

3. Lazaros Christodoulopoulos (AEK de Atenas):

4. Cristiano Ronaldo (Real Madrid):

5. Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro):

6. Riley McGree (Newcastle Jets):

7. Lionel Messi (Argentina):

8. Benjamin Pavard (Francia)

9. Ricardo Quaresma (Portugal):

10. Mohamed Salah (Liverpool):

Premio a la Aficiónhttps://es.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/fan-award/

1. Sebastián Carrera (CD Puerto Montt): La FIFA destaca la "increíble lealtad" de este seguidor del CD Puerto Montt chileno. Fue el único que alentó a su equipo frente al club Coquimbo, de la Primera B, tras recorrer 3.000 kilómetros de distancia. El club local tuvo que habilitar toda una tribuna para él, según la FIFA.

Todos a votar por Sebastián Carrera, hincha solitario de Deportes Puerto Montt nominado al premio a mejor hincha del mundo. Puedes darle tú preferencia aquí https://t.co/28cdhVjnpy pic.twitter.com/3Z5acbv1IV

— DeportesPuertoMontt (@DPMAlbiverde) September 3, 2018

2. Aficionados de Japón y Senegal: Los seguidores de estas selecciones destacaron por una acción en los partidos de Rusia 2018: no solo acompañaron a sus equipos, sino que se dedicaron a limpiar las graderías que ocuparon en los estadios. Se trató, indica la FIFA, de una "muestra de respeto sin parangón hacia los demás seguidores y hacia sus anfitriones".

var FAVE = { settings: { freewheel: { keyValuePairs: { guID: window.turner_getGuid, krux: window.krux_getFWKeyValues, krux_user: window.krux_getUser, transactionID: window.turner_getTransactionId } }, server: { edition: "international" }, omniture: { component: FAVE.components.Omniture }, conviva: { custom: { applicationName: "CNN-Web-Espanol" } } } }; FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video1", video: "spanish\/2018\/06\/20\/aficionados-rusia-futbol-limpian-estadios-vo-cafe-imagen-del-dia.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentComplete: function onContentComplete(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolVideoPlaylist === "function" && "undefined" !== cnnespanolVideoPlaylist ) { cnnespanolVideoPlaylist(containerId, playerId); } } } }); 3. Aficionados de Perú: La FIFA recuerda que, gracias a la presencia de los seguidores peruanos en Rusia 2018, "todos los partidos de la 'blanquirroja' fueron un clamor". La entidad calcula que unos 40.000 peruanos llegaron a Rusia para ver el retorno de su selección a un Mundial luego de 36 años.

Un hincha de Perú posa para un foto en Sochi. Los peruanos, ya eliminados del Mundial de Rusia 2018, se enfrentan este martes a Australia. (ADRIAN DENNIS/AFP/Getty Images)