Gag order issued for Huntsville officer's murder trial

(CNN) - Mientras el asediado arzobispo de Washington, el cardenal Donald Wuerl, hablaba sobre el escándalo de abuso sexual del clero de la Iglesia católica el domingo, un católico gritó "¡Deberías estar avergonzado!" mientras que otro le dio la espalda a Wuerl en señal de protesta.

Wuerl, quien enfrenta acusaciones de que manejó mal la mala conducta sexual del clero mientras era obispo en Pittsburgh, se dirigió a la Iglesia Católica Anunciación de Washington, donde el cardenal estaba instalando un nuevo pastor. En un breve discurso después de la misa, Wuerl pidió a las aproximadamente 200 personas de la congregación que perdonaran sus "errores de juicio" e "insuficiencias".

Wuerl también instó a la parroquia a rezar y permanecer fiel al papa Francisco, ya que "cada vez está más claro que es objeto de considerable animosidad".

Cuando Wuerl mencionó al papa, Brian Garfield, que estaba sentado en el medio de la iglesia, se levantó y gritó "¡Qué vergüenza!" y rápidamente se fue.

Wuerl notó la interrupción pero continuó hablando.

"Sí, hermanos míos, lástima", dijo Wuerl. "Ojalá pudiera volver a hacer todo en estos 30 años como obispo. Ese no es el caso. Pienso en conjunto, pido la misericordia de Dios, suplico por la gracia de Dios, reconociendo que podemos avanzar hacia luz, simplemente te pido que me guardes, mantienes a todos los que han sido maltratados, a todos los que han sufrido, a toda la iglesia en tus oraciones".

Después, Garfield, un católico de toda la vida, dijo a CNN que estaba molesto por la respuesta de Wuerl al jurado investigador de Pennsylvania, que descubrió que más de 300 sacerdotes católicos habían abusado de más de 1.000 niños desde 1947 en seis diócesis, incluida Pittsburgh.

El informe del gran jurado, junto con un escándalo por separado que involucró al ex arzobispo de Washington, han sacudido a la Iglesia católica en los Estados Unidos y provocó un juego de poder de alto riesgo en el Vaticano, con algunos presionando para la eliminación del papa.

"No creo que sea un monstruo, pero me gustaría que hablara menos sobre defenderse y más sobre sus fallas", dijo Garfield sobre Wuerl. "Es un poco irritante que la gente que nos miente hable sobre transparencia", continuó. "Desearía que nos hablara como pastor y no como político".

La mayoría de la congregación aplaudió a Wuerl cuando terminó su breve discurso y, mientras salían de la iglesia el domingo, muchos estrecharon la mano del cardenal y ofrecieron breves sentimientos de apoyo.

"El cardenal Wuerl ha hablado extensamente en los últimos dos meses, transmitió su profunda tristeza, disculpas y arrepentimiento, y abordó cada tema tal como surgió de manera directa y transparente", dijo Edward McFadden, director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Washington.

Pero Mary Challinor no está de acuerdo. Cuando Wuerl se dirigió a la congregación en la Anunciación del domingo, Challinor estaba de pie en el coro de espaldas a él y con los brazos cruzados.

"Creo que debería renunciar", dijo Challinor a CNN. "Creo que debería entender que el hecho de que no quisieras hacer algo no significa que no haya consecuencias terribles para mucha gente".

En una entrevista posterior, Challinor dijo que es una católica devota y que proviene de una familia que siempre ha protestado contra la iglesia cuando lo consideraban necesario. Ella recordó una época cuando era niña, cuando ella y su padre salieron de la iglesia para protestar por la encíclica de control de natalidad del papa Pablo VI.

Ella le dijo a CNN que estaba frustrada por Francisco y por Wuerl. Le gustaría ver a Wuerl hacerse a un lado, incluso si es vindicado, en apoyo de un "cambio radical" en la forma en que la iglesia maneja el escándalo, y le gustaría ver más acción y un impulso para una mayor transparencia del pontífice, ella dijo.

"Yo, hablando por mí misma, no estoy de acuerdo con la forma en que la iglesia ha manejado este escándalo en los últimos 16 años", dijo. "Queremos escuchar los hechos de la iglesia, no un jurado investigador".

Wuerl ha estado bajo una creciente presión para renunciar, incluyendo llamadas de católicos prominentes que dicen que la curación en la iglesia requiere un nuevo liderazgo. Funcionarios de la Arquidiócesis dicen que no tiene planes de renunciar.

Como todos los obispos católicos, Wuerl renunció técnicamente cuando cumplió 75 hace dos años. Pero el papa no ha aceptado su renuncia. A los cardenales se les permite servir hasta que cumplen 80 años, si gozan de buena salud.

Wuerl estuvo en Roma esta semana para una reunión programada regularmente con funcionarios vaticanos de la poderosa Congregación para Obispos, dijo McFadden. El portavoz dijo que no sabe si Wuerl se reunió con el papa Francisco.

Wuerl también enfrenta preguntas, incluidas las acusaciones de un ex alto funcionario del Vaticano, que sabía que su predecesor en Washington, el arzobispo Theodore McCarrick, había sido acusado de mala conducta sexual con seminaristas pero no tomó medidas.

"El cardenal Wuerl ha negado categóricamente que se le haya comunicado esta información", dijo la arquidiócesis de Washington en un comunicado.

Las acusaciones contra Wuerl provienen del arzobispo Carlo Maria Vigano, embajador de Estados Unidos en el Vaticano desde 2011-2016. Vigano se ha convertido en una figura controvertida.