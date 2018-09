La tormenta tropical Gordon se forma en los Cayos de la Florida y se dirige al Golfo de México

(CNN) - La tormenta tropical Gordon se formó en los Cayos de la Florida y se dirigió hacia el Golfo de México el lunes por la mañana con vientos máximos de 72 kilómetros por hora, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Las advertencias de tormentas tropicales están llegando a partes del sur de la Florida y los Cayos, dijo el NHC, en un aviso especial a las 9 a.m. ET.

MIRA: Rosselló admite prácticas indebidas en la crisis que creó el huracán María en Puerto Rico

El Centro de Huracanes dijo el domingo por la noche que el sistema meteorológico, conocido en ese momento como el ciclón tropical Seven, estaba a 185 kilómetros al este-sureste de Marathon y tenía vientos máximos sostenidos de 48 kilómetros por hora a alrededor de las 2 a.m. ET del lunes.

The National Hurricane Center has initiated advisories on Potential Tropical Cyclone 7 (PTC7) currently moving WNW toward southern Florida. This animation shows how PTC7 forms east of the Bahamas while Tropical Storm #Florence forms in the far E Atlantic.https://t.co/at9MEHYmLa? pic.twitter.com/rj964scQEq

— NWS WPC (@NWSWPC) September 3, 2018

La formación se movía al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora y se pronosticaba que pasaría por los Cayos de la Florida el lunes por la tarde, emergería sobre el sureste del Golfo de México el lunes por la noche y llegaría a la costa central del Golfo la noche del martes.

Potential Tropical Cyclone #7 just north of Cuba expected to move over the Florida Keys, becoming Tropical Storm #Gordon by Labor Day afternoon. A tropical storm watch is in effect for parts of the Gulf coast with heavy rain the main threat. Stay alert. pic.twitter.com/c2eKjqGEXm

— CNN Weather Center (@CNNweather) September 2, 2018

Se emitió una alerta de tormenta tropical para partes de la costa central del golfo desde la frontera de Alabama-Florida hacia el este y al este de Morgan City, Louisiana, incluido el lago Pontchartrain.

MIRA: El huracán John absorbe a la tormenta Ileana en el Pacífico mexicano

Los oleajes tormentosos ya son visibles en la frontera entre Mississippi y Alabama, hacia el oeste, donde está desembocadura del río Mississippi.

"El potencial Ciclón Tropical Siete traerá fuertes lluvias y ráfagas de viento a partes de las Bahamas, el sur de la Florida y los Cayos de la Florida esta noche y el lunes, y los intereses en esas áreas deben monitorear el progreso de este sistema", dijo el domingo el centro de huracanes.

Advirtió que las fuertes lluvias del sistema afectarían porciones de la costa central del Golfo a fines de semana.

"Prepárense" Tormenta tropical Gordon

El gobernador de la Florida, Rick Scott, tuiteó que los floridanos y los visitantes deberían monitorear el sistema meteorológico y permanecer atentos.

MIRA: Una tormenta de granizo dejó dos animales muertos y 14 personas heridas en un zoológico de EE.UU.

"En este momento, según @NHC_Atlantic, el mayor impacto para nuestro estado serán fuertes lluvias, pero en Florida,sabemos cuán rápido puede cambiar el clima", dijo.

"Con el pico de la temporada de huracanes, ahora es el momento de prepararse. Asegúrese de que usted y su familia tengan un plan en caso de desastre".

- Eric Levenson de CNN contribuyó a este informe.