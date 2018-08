Polémica en el US Open por un árbitro baja al campo a animar a tenista que iba perdiendo y que acabó ganando el partido

(CNN) - La carrera de Nick Kyrgios —quien ha sido criticado por su actitud y conducta en la cancha en el pasado— está bajo una nueva polémica después de que la estrella del tenis australiano recibió una "palabras de aliento" del árbitro durante su partido contra Pierre-Hugues Herbert, este jueves por el US Open.

Después de que Kyrgios dejara pasar dos saques, el set iba 3-0 a favor del francés y, según los informes, amenazó con abandonar el partido, el árbitro Mohamed Lahyani bajó de su silla y dijo que quería "ayudar" al tenista de 23 años.

LEE: ¿Sexismo en el tenis? El US Open está envuelto en polémica con esta tenista que se quitó la camiseta

"Quiero ayudarte", se pudo escuchar que Lahyani le decía a Kyrgios por los micrófonos de TV: "Sé que no eres tú".

La charla tuvo bastante efecto en el número 30 del mundo, quien pasó a liderar el set y ganó el partido contra Herbert por 4-6, 7-5, 6-3 y 6-0.

'Desde ese momento dominó el partido'

Sin embargo, varios tenistas y comentaristas criticaron rápidamente la intervención del juez.

"No creo que eso sea apropiado para un árbitro", dijo Herbert, de 27 años, a los periodistas después del partido.

"No sabemos qué hubiera pasado si él (Lahyani) no lo hubiese hecho. Se supone que no tenemos un entrenador en la cancha", dijo, sugiriendo que podría haber ganado si el árbitro no hubiese intervenido.

Después de una polémica sobre el sexismo en el US Open, se suma una nueva, esta vez en torno a la victoria de Nick Kyrgios sobre Pierre-Hugues Herbert.

"Nick no tiene la culpa, ya que no pidió nada. Pero su comportamiento y motivación en la cancha cambiaron a partir de este momento y luego dominó el partido", dijo Herbert en un comunicado.

La Asociación de Profesionales del Tenis dictamina que los tenistas masculinos no pueden recibir órdenes en la cancha y Herbert dijo que cree que Lahyani debe ser sancionado por sus acciones.

Kyrgios won the second set after a pep talk from the chair umpire Mo Lahyani.

A USTA rep told me it is already looking into Lahyani's conduct in this match.

Absurd scenes. #USOpen pic.twitter.com/6qTMaoqPQd

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 30, 2018

"Si comete un error, creo que también debería ser castigado".

"No comete tantos errores, creo que es un buen árbitro, pero creo esta vez que se soprepasó", dijo Herbert a los periodistas.

Después del juego, Kyrgios dijo que las acciones del árbitro no afectaron su actuación.

"No me ayudó para nada", dijo a los periodistas. "No estoy seguro de que haya sido un aliento. Dijo que le caía bien, no sé si eso es un estímulo. Le preocupaba cómo estaba jugando", agregó.

'La USTA claramente nos está tomando por tontos'

En una declaración anterior, la Asociación de Tenis de Estados Unidos dijo que Lahyani "dejó su silla para verificar la condición" de Kyrgios.

"A Lahyani le preocupaba que Kyrgios pudiera necesitar atención médica", dijo.

US Open Statement from US Open Tournament Referee on the Nick Kyrgios vs. Pierre-Hugues Herbert Match pic.twitter.com/UHKPhVeYIb

— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2018

"También le informó a Kyrgios que si su aparente falta de interés en el partido continuaba, que como juez presidente, tendría que tomar acciones", se lee en el comunicado.

Herbert dijo que estaba "aún más molesto" por la declaración de la USTA y aseveró que la asociación "claramente nos está tomando por tontos".

"Todos escuchamos en el video lo que el árbitro le dijo a Nick, sobrepasando sus funciones".

My statement @usopen @ATPWorldTour @usta pic.twitter.com/5kia2HLbpV

— PH Herbert (@p2hugz) August 30, 2018

Sin embargo, a medida que crecía el furor por el incidente, la USTA cambió de táctica.

"Después de una revisión exhaustiva realizada por funcionarios del US Open, el US Open determinó la conducta del árbitro titular Mohamed Lahyani durante el partido de segunda ronda del jueves que involucró a Nick Kyrgios y Pierre-Hugues Herbert fue más allá del protocolo ", dijo el comunicado de la USTA.

"Lahyani continuará oficiando durante el Abierto de Estados Unidos 2018. Su actuación continuará siendo evaluada, al igual que la de todos los árbitros de la presidencia a lo largo del US Open", se indica.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video2", video: "spanish\/2018\/06\/29\/tenis-tecnologia-tecnologia-desempeno-vo-portafolio.cnn", isLive: false } }); Federer: 'Una conversación puede cambiar tu mentalidad'Kyrgios ahora enfrentará a Roger Federer, campeón mundial de Grand Slam y número dos mundo, y la estrella suiza también intervino en el debate.

"No es el rol del árbitro bajarse de la silla", dijo. "Él (Kyrgios) se comporta de la manera en que se comporta y luego, como árbitro, tomas una decisión en la silla: ¿te gusta o no?".

Federer agregó que no es función del árbitro alentar a los jugadores.

LEE: ¿Qué dijo Nick Kyrgios? Tenista australiano es multado por insultar a rival en la cancha

"Es una conversación, y una conversación puede cambiar tu forma de pensar".

Anteriormente, Kyrgios recibió una suspensión de ocho semanas y una multa de 40.000 dólares por parte de la ATP por no haber dado sus "mejores esfuerzos", o en términos de tenis, "tanking" en el Shanghai Masters.

También ha sido multado por su comportamiento en el US Open y ha cobrado multas en el pasado en Wimbledon.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video3", video: "spanish\/2018\/08\/29\/serena-williams-tenis-vestuario-federacion-francesa-cafe-cnnee.cnn", isLive: false } });