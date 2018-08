Ataque en Ámsterdam: detienen al sospechoso que apuñaló a varias personas en la estación central

(CNN) - Un sospechoso fue baleado por la policía en la estación central de Ámsterdam después de un incidente de apuñalamiento el viernes que dejó a otros dos heridos.

" data-medium-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/08/180831121036-05-amsterdam-central-station-incident-0831-exlarge-169.jpg?quality=100&strip=info&w=300&strip=info" data-large-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/08/180831121036-05-amsterdam-central-station-incident-0831-exlarge-169.jpg?quality=100&strip=info&w=780&strip=info" src="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/08/180831121036-05-amsterdam-central-station-incident-0831-exlarge-169.jpg?quality=100&strip=info&strip=info" alt="Security officials cordon off an area outside The Central Railway Station in Amsterdam on August 31, 2018, after two people were hurt in a stabbing incident. (Photo by Germain MOYON / AFP) (Photo credit should read GERMAIN MOYON/AFP/Getty Images)" width="780" height="438" class="alignnone size-full wp-image-558274" srcset="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/08/180831121036-05-amsterdam-central-station-incident-0831-exlarge-169.jpg?quality=100&strip=info 780w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/08/180831121036-05-amsterdam-central-station-incident-0831-exlarge-169.jpg?quality=100&strip=info 150w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/08/180831121036-05-amsterdam-central-station-incident-0831-exlarge-169.jpg?quality=100&strip=info 300w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/08/180831121036-05-amsterdam-central-station-incident-0831-exlarge-169.jpg?quality=100&strip=info 768w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" />

En Twitter, la policía de Ámsterdam dijo que las dos víctimas y el sospechoso fueron llevados al hospital.

La policía dijo que la investigación estaba en curso y no dio a conocer más información sobre un posible motivo.

Información en desarrollo ...