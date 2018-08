¿Sexismo en el tenis? El US Open está envuelto en polémica con esta tenista que se quitó la camiseta

(CNN) - Los organizadores del US Open han expresado su "arrepentimiento" por la manera en que se trató a la tenista francesa Alize Cornet, por quitarse brevemente la camisa en la cancha.

En el calor sofocante de Flushing Meadows de este martes, Cornet se quitó la parte superior después de notar que se la había puesto al revés durante una pausa de 10 minutos entre el segundo y el tercer set contra la sueca Johanna Larsson.

Cornet, que llegó tarde a la cancha para el partido, reaccionó con sorpresa cuando el juez Christian Rask le notificó una falta al código.

El incidente provocó una tormenta de críticas en las redes sociales, y Judy Murray, exentrenadora de tenis y madre de la estrella británica Andy, cuestionó si los dobles estándares estaban funcionando para hombres y mujeres.

"Alize Cornet regresó a la cancha después de un receso de calor de 10 minutos", tuiteó Murray. "Tenía su camisa de atrás hacia adelante. Se cambió al fondo. Obtuvo una violación al código. Conducta antideportiva... pero los hombres pueden cambiarse las camisas en la cancha".

El tour de la WTA también fue crítico del incidente, diciendo en un comunicado por correo electrónico: "Alize no hizo nada malo".

Alize Cornet luchó contra el calor y su atuendo durante una derrota en la primera ronda ante la sueca Johanna Larsson en el US Open.

Clima extremo

"Lamentamos que una advertencia por Violación al Código haya sido impuesta ayer a la señora Cornet", dijo la Asociación de Tenis de Estados Unidos en un comunicado enviado a CNN Sport.

"Hemos aclarado la política para garantizar que esto no suceda en el futuro. Afortunadamente, solo se evaluó una advertencia sin más sanciones o multa", se señala en la declaración.

"Las jugadoras, si lo desean, también pueden cambiarse de camiseta en un lugar más privado cerca de la cancha, cuando esté disponible. No se le impondrá un descanso en el baño en esta circunstancia".

En el caso de Cornet, Widmaier dijo que la USTA había estado siguiendo las reglas tanto de las competencias de hombres como de mujeres.

"En lo que respecta a que las jugadoras cambien sus camisetas en la cancha, tendrán derecho a hacerlo siempre que estén sentadas en la silla", dijo Widmaier. "No queremos que las personas cambien su atuendo en el medio de la cancha".

Agregó: "Además, en muchos de nuestros estadios y otras áreas, hay lugares muy cerca de la cancha, donde si el jugador quiere mudarse rápidamente a un área más privada para cambiar su atuendo debido a estas condiciones climáticas bastante severas, permitirá eso, y no considerará que un cambio de atuendo o un descanso para baño".

Agregó que la violación del código "entró bajo las reglas de Grand Slam y nos complace ver que la USTA ahora ha cambiado esta política".

Tras caer derrotada en tres sets, durante la cual Cornet lloró y le dijo al médico de la cancha que necesitaba vomitar y sintió dolor en la cabeza y en los huesos, la estrella francesa de 28 años dijo que las condiciones habían sido una "pesadilla".

Las temperaturas aumentarán a 34 grados Celsius este miércoles en Nueva York.

