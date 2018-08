Llantos y lágrimas tras inusual sentencia a expolicía por el asesinato de un adolescente negro

(CNN) - Cuando un juez leyó el veredicto de culpabilidad en el tiroteo policial contra el adolescente negro desarmado Jordan Edwards, en Texas, la familia de la víctima rompió en llanto.

"Gracias, Jesús", murmuró alguien mientras los familiares se abrazaban en la abarrotada sala del tribunal este martes.

Tras horas de deliberaciones, un jurado halló a Roy Oliver culpable de asesinato en la muerte a tiros del año pasado del joven de 15 años en un suburbio de Dallas.

"Este caso no es solo sobre Jordan"

El raro veredicto de culpabilidad en el juicio de un agente de policía sorprendió a sus familiares. La mayoría de las muertes por disparos con policías involucrados, como Philando Castile en Minnesota Alton Sterling en Luisiana , han terminado en absoluciones o cargos sin penas a pesar de las protestas nacionales que condenan la brutalidad policial.

LEE: Indemnizan a familia con 4 dólares por el asesinato de su padre negro a manos de un policía

"No queremos que otro padre tenga que pasar por lo que esta familia tuvo que enfrentar", dijo el abogado de la familia de Jordan, Daryl Washington. "Este caso no se trata solo de Jordan. Se trata de Tamir Rice, se trata de Walter Scott, se trata de Alton Sterling, se trata de todos los afroamericanos... que han sido asesinados y que no han recibido justicia", agregó.

Oliver, que es blanco, disparó contra un vehículo en el que estaba Jordan, impactando al adolescente. Un jurado del condado de Dallas lo declaró culpable de asesinato pero lo declaró inocente de dos cargos menores de asalto agravado y homicidio, informó KTVT, afiliada de CNN.

Jordan Edwards y su asesino, Roy Oliver, el exagente de Texas.

La fiesta privada se volvió mortal

La familia de Jordan dijo que él estaba en una fiesta privada con sus dos hermanos y dos amigos, durante la noche del 29 de abril del año pasado, cuando alguien anunció que la policía estaba llegando. El grupo se dirigió al auto.

Alrededor de las 11 p.m., Oliver y otro policía acudieron a la casa después de informaciones sobre consumo de alcohol por parte de menores de edad. Mientras estaban en la residencia buscando al propietario, escucharon lo que creyeron que eran disparos cerca, dijo la policía.

Un agente fue al área donde escuchó los disparos, Oliver fue a su patrullero y tomó su rifle, según una orden de arresto emitida por la Oficina del Sheriff del condado de Dallas.

El agente que estaba con Oliver vio un Chevrolet Impala ir en retroceso y en repetidas ocasiones ordenó que se detuviera. Luego se acercó al vehículo desde el lado del pasajero con su arma desenfundada, dijo el policía.

El vehículo se detuvo, luego se movió lentamente hacia adelante cuando el agente golpeó la ventana de la puerta del pasajero, rompiéndola, dijo la orden de arresto.

MIRA: Policía de Nueva York mata a tiros a hombre que apuntaba con un tubo y publica video de momento previo

Oliver descargó varias balas de su rifle mientras el vehículo pasaba a su lado, dijo la orden de arresto. Una bala impactó a Jordan, que era pasajero en el auto.

El padre de Jordan dijo que ni el adolescente ni su grupo representaban una amenaza para la seguridad de los policías.

La cámara corporal probablemente ayudó en la condena

La cámara del cuerpo policial probablemente jugó un papel crucial en la condena.

Tras el tiroteo, el jefe de policía de Balch Springs, Jonathan Haber, dijo inicialmente que el auto en el que viajaba Jordan se movía rápidamente hacia el policía, lo que llevó a Oliver a disparar su rifle.

Pero días más tarde, Haber dijo que se había equivocado, y agregó que las imágenes de la cámara corporal mostraban que el automóvil estaba lejos de los agentes, sin dar marcha atrás hacia ellos.

Haber despidió a Oliver poco después.

'Este niño inocente no estaba haciendo nada malo'Los fiscales le dijeron al jurado que Jordan no merecía morir.

"Este niño inocente no estaba haciendo nada malo, nada", dijo el fiscal Mike Snipes, según KTVT.

La muerte de Jordan es una de varias muertes recientes de hombres negros a manos de la policía, que han desatado protestas nacionales y un debate sobre la conducta policial.

Pocos policías enfrentan juicios por muertes a tiros, y aún menos son condenados.

En diciembre, Michael Slager, agente de Carolina del Sur, fue sentenciado a 20 años en una prisión federal por la muerte a tiros de Walter Scott en 2015. El juicio por homicidio del estado de Slager en 2016 terminó en una anulación.

Jamiel Lynch, Darran Simon y Jessica Suerth de CNN contribuyeron a este informe.