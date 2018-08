Gag order issued for Huntsville officer's murder trial

(CNN Español) - La colombiana Charlotte Alvarado ha vivido semanas difíciles lejos de su familia y en un hospital de Israel tras caer de un cuarto piso. En un video que ahora circula en redes sociales y que ha sido difundido por medios colombianos e israelíes se la puede ver postrada en una cama de hospital, con lesiones en el rostro, un yeso en el brazo derecho y del brazo izquierdo se puede ver un dispositivo médico usado para estabilizar y reparar fracturas.

"Estoy en Israel, sola, no tengo familia aquí, no me puedo mover, no puedo comer sola, no puedo moverme sola, tengo muchas máquinas", dice Alvarado.

Denuncia que el padre de su hija, un ciudadano israelí, intentó matarla.

"Me intentaron matar, me intentaron matar en Israel. El papá de mi hija intentó matarme", dice Alvarado en el video.

Según le dijo la policía al medio israelí YNet el 6 de agosto, cuando llegaron a la casa y detuvieron al hombre él dijo que habían tenido una pelea y durante esa disputa Charlotte Alvarado se lanzó de la terraza.

CNN en Español está tratando de contactar al hombre y a su abogado.

Micky Rosenfeld, vocero para la prensa extranjera de la Policía de Israel, le dijo a CNN en Español que el padre de la niña fue interrogado como sospechoso en el caso y que fue puesto bajo arresto domiciliario. Rosenfeld dijo que el hombre tenía un abogado, como en cualquier caso de este tipo, pero que al ser una investigación en curso no podía dar más detalles sobre la declaración del sospechoso. Por el momento no hay cargos en su contra, pues la investigación continúa.

CNN en Español habló con Abraham Alvarado, padre de la colombiana herida, quien quiere dejar muy claro que su hija y el padre de su nieta no estaban en una relación.

Según relató el padre, Charlotte Alvarado decidió adelantar su viaje a Israel para que su hija estuviera con su padre.

"Ellos no tenían ninguna relación. Él solo es el padre de su hija. Se conocieron en Ecuador, vinieron a Colombia, convivió con ella, y él se devolvió para su país y no lo volvió a ver, solo se comunicaban por teléfono o internet", relata Abraham Alvarado.

El padre dice que la comunicación con su hija es difícil, y que están "a oscuras" en lo que respecta al proceso de las autoridades.

Según le relató Abraham Alvarado a CNN, la mujer de 29 años cayó de una terraza el 6 de agosto.

Según Alvarado, el padre de niña invitó Charlotte Alvarado a pasar a la terraza del apartamento donde vivía en un cuarto piso, en Etz Efraim, un asentamiento mixto en Rivera Occidental. "Le pidió que colgara algo en el balcón y luego ella dice que sintió las manos de él en la espalda empujándola". La mujer estuvo en coma 4 días, afirma el padre.

Charlotte Alvarado fue interrogada por la policía en el hospital, para dar su versión de los hechos, según le contó a CNN en Español Angélica Tirand, colombiana residente en Israel, presidenta de la Asociación de Colombianos en Israel, y quien ha estado en constante comunicación con la mujer y ayudándola con su situación.

La Cancillería de Colombia emitió un comunicado sobre el caso, al que tuvo acceso CNN en Español, diciendo que desde el 7 de agosto conocen sobre el caso de presunta violencia intrafamiliar.

"Desde ese momento, personal de la citada oficina consular ha estado en permanente contacto con la connacional, con el fin de hacer seguimiento a su recuperación y con las autoridades en Tel-Aviv para conocer las circunstancias de la situación y así asistirla efectivamente a ella y a sus familiares", afirma.

Alvarado dice que a su madrastra, Sandra Patricia Campero, que viajó a verla, no le permitieron entrar al país. En conversación con medios colombianos, la esposa del padre de Alvarado dijo que a su llegada al aeropuerto en Tel Aviv la interrogaron y la devolvieron a Colombia.

Los colombianos no necesitan visa para viajar a Israel, pero al momento de la llegada al país, las autoridades pueden interrogar y decidir si permiten o no la entrada de una persona.

"Recogimos un dinero para el tiquete, para ir allá es costoso. Nosotros somos de aquí de Colombia, no hemos salido a otro país, no sabíamos cómo era la situación, pero ella iba sin carta de invitación, solo con contactos de personas que allá la esperaba para ubicarla y darle hospedaje para que pudiera ir al hospital", afirma Abraham Alvarado.

La autoridad de Población e Inmigración de Israel le dijo a CNN en Español que Campero no respondió satisfactoriamente a las preguntas a las que se deben someter los viajeros.

Varios grupos de colombianos en Israel están organizando recolectas de dinero para que la hermana de Alvarado pueda viajar a Tel Aviv e igualmente la están ayudando a conseguir un abogado para que presente la denuncia que hace sobre el padre de su hija.

Con información de Sal Emergui