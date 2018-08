(CNN) - El ministro de Medio Ambiente de Francia, Nicolas Hulot, anunció su renuncia durante una entrevista en vivo por radio el martes, citando su desaprobación de las políticas gubernamentales y los esfuerzos para combatir el cambio climático.

"No quiero dar la ilusión de que mi posición dentro del gobierno sugirió que estamos respondiendo a estos problemas adecuadamente, así que me voy del gobierno", dijo Hulot durante una entrevista de radio, y agregó: "Ya no quiero mentir". "

Hulot dijo que no había advertido al gobierno del presidente Emmanuel Macron o al primer ministro Edouard Philippe antes de anunciar su renuncia, diciendo que la decisión fue "entre yo, yo y yo".

Durante la entrevista, Hulot citó el fracaso del gobierno en pesticidas, biodiversidad y suelo como razones clave detrás de su decisión de renunciar.

El hombre de 63 años agregó que fue la "decisión más difícil en mi vida".

Una portavoz del Palacio del Elíseo dijo a CNN que Macron aún no había hablado con Hulot desde su renuncia.

Su partida es un golpe para Macron, quien lo nombró en mayo de 2017.

Hulot es un expresentador de televisión y activista verde que disfruta de popularidad en la generación más joven de votantes franceses, muchos de los cuales crecieron viendo su programa de naturaleza en televisión en la década de 1990.

Emmanuel Macron (i) y el ministro Nicolas Hulot (FRED TANNEAU/AFP/Getty Images)

Benjamin Griveaux, portavoz del gobierno francés, le dijo a BFMTV que lamentaba la decisión de Hulot.

"Escucho su decepción, pero debemos darle crédito a él y al gobierno por lo que se ha hecho en el transcurso de un año", dijo Griveaux.

"Es una tarea larga el trabajo sobre la biodiversidad, la lucha por el medio ambiente, la transición energética. No podemos tener resultados en solo un año y Nicolas Hulot lo sabe. Se necesita tiempo para cambiar nuestro sistema agrícola".

"Me hubiera gustado que se quedara porque trajo su propia voz, sus propias convicciones y su compromiso. Lamento su partida".