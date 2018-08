¿Por qué han varado tantas ballenas en Argentina recientemente?

(CNN Español) - En el último fin de semana, al menos seis orcas vararon en las costas de Mar del Plata, Argentina, confirmaron científicos consultados por CNN en Español. El número de ejemplares, el poco tiempo en que aparecieron y la longitud de playa en que lo hicieron (unos 250 kilómetros) fue lo que más llamó la atención de estos casos.

"En 28 años de rescate nunca me encontré con una cosa así", asegura Eduardo Bracco, del Cuerpo de Guardafaunas, quien participó en la liberación de una de las orcas. Para él es natural que cada cierto tiempo un mamífero marino vare en las costas, pero no seis en tan pocos días. Aun así, prefiere no apresurarse a dar un motivo exacto. "Los varamientos de este tipo son bastante complejos", se excusa.

La orca que ayudó a rescatar fue un ejemplar hembra y joven. Bracco dice que el poco oleaje y la marea baja dificultaron las labores, pero que finalmente consiguieron devolverla al mar. Antes de que alcance aguas profundas, científicos de la Fundación Aquarium lograron sacarle muestras de sangre y grasa para poder tener más luces de los motivos que la llevaron a encallar en las orillas, cuenta.

El animal que menciona Bracco fue una de las cuatro sobrevivientes y que se consiguieron devolver al mar. Sin embargo, no descarta que un mismo ejemplar haya sido rescatado más de una vez a lo largo del fin de semana. Dos ejemplares murieron.

El biólogo marino Alejandro Saubidet, por su lado, pone paños fríos frente a cualquier señal de alarma. Coincide con Bracco en que es usual este tipo de encallamientos y ve poco probable que estos seis casos se deban a efectos del calentamiento global, la contaminación o cualquier influencia del hombre.

"Estos casos pasan todo el tiempo, siempre han pasado, en todo el mundo", dice Saubidet, quien es director científico del oceanario Aquarium de Mar del Plata. Asegura que no se puede hablar de un varamiento masivo si se considera un caso de la primera mitad del siglo pasado, cuando encallaron, explica, unas 300 falsas orcas.

Saubidet precisa que los ejemplares observados eran jóvenes, de lo que se podría desprender una primera hipótesis: que se hayan desorientado al seguir al líder de la manada y hayan terminado, por ello, en zonas de poca profundidad.

Además de esta posibilidad, Saubidet menciona otros motivos usuales por los que mamíferos marinos, como orcas y ballenas, terminan atrapados en la arena:

En abril de 2018, una ballena varó en las costas de Mar del Plata, Argentina, la misma zona en la que vararon las seis orcas recientemente. En aquella ocasión, el animal murió. (Crédito: DIEGO IZQUIERDO / AFP / Getty Images)

Que los animales tengan una patología que afecte su sistema de geolocalización natural. "Hay científicos que investigan la existencia de algunos parásitos que podrían estar influyendo en el oído de estos animales", explica el biólogo marino.

Los cambios en la energía magnética de la Tierra, que generan que el animal se desoriente.

Los lugares con mareas y profundidades irregulares que sorprenden a las ballenas hasta ser arrastradas a las orillas. "La costa de esta zona tiene estas características", subraya Saubidet.

Si bien ambos expertos, Bracco y Saubidet, sostuvieron que hay que esperar los resultados de los exámenes a que fueron sometidos los ejemplares, subrayaron que se trataba de animales aparentemente sanos y jóvenes.