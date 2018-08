Consulta anticorrupción en Colombia: ¿quién ganó y quién perdió?

(CNN Español) - A la consulta anticorrupción en Colombia le faltaron pocos votos para alcanzar el umbral.

¿Quién ganó y quién perdió en esta jornada electoral, la cuarta en un año para los colombianos?

Ganó la participación ciudadana

Los votantes debían marcar sí o no en las 7 preguntas de la consulta. Los 11,6 millones de votos válidos, mayormente a favor del sí en cada pregunta, superan la votación que obtuvo el ahora presidente Iván Duque (10,3 millones), que ha sido la mayor votación de un presidente en la historia moderna de Colombia, y también la de las opciones del sí y no en el referendo de 2016 por los acuerdos de paz (el sí obtuvo 6,3 millones y el no 6,4 millones).

MIRA: ¿Cuán corrupta es Colombia y cuánto dinero pierde por este delito? Cuatro claves a propósito de la consulta anticorrupción

Perdió la consulta

Este domingo había 36 millones de colombianos habilitados para votar, y el umbral que se necesitaba era de la tercera parte del padrón electoral.

La iniciativa popular que buscaba endurecer las leyes contra los corruptos, bajar los salarios de los congresistas y limitar los periodos de funcionarios en corporaciones públicas, entre otros, debía superar los 12 millones de votos para ser vinculante, pero se quedó corta con 11,6 millones.

Ganó el sí

Y aunque no se alcanzó el umbral, el sí en cada una de las 7 preguntas superó el 99%.

Perdió el Estado

El costo de la consulta fue uno de los temas más debatidos. Inicialmente se había planteado que se incluyera la consulta en la votación en la segunda vuelta presidencial el 17 de junio de 2018, pero el Partido Centro Democrático, liderado por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, pidió que no se hiciera en ese entonces para no interferir con la campaña presidencial, algo con lo que estuvieron de acuerdo los promotores de la consulta y la fecha fijada para ese mecanismo fue este 26 de agosto.

Por realizarse en una fecha separada, la logística de la consulta le costó al país, según medios locales, aproximadamente 300.000 millones de pesos, que equivalen a 99 millones de dólares.

MIRA: No se logró aprobar la consulta anticorrupción en Colombia

Perdió Álvaro Uribe Vélez

El expresidente, que inicialmente había dicho que él y su bancada apoyarían la consulta, cambió de opinión posteriormente y calificó la consulta de "engañosa" haciendo un llamado a no votar.

No voto la Consulta Engañosa y he cuidado con transparencia y austeridad los recursos del Estado a lo largo de mi carrera pública

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 26, 2018

De Uribe Vélez se puede decir que es el político más poderoso de Colombia y que su respaldo llevó a la presidencia a Duque, quien por cierto expresó su apoyo a la consulta y pidió a los colombianos que salieran a votar, separándose de la retórica de su mentor.

Ganaron los promotores de la consulta

La consulta anticorrupción fue convocada por las congresistas Angélica Lozano y Claudia López, del Partido Alianza Verde, quienes recogieron cerca de 5 millones de firmas para que se hiciera realidad, y además fue respaldada por varios otros políticos de distintos partidos.

A pesar del fracaso en cumplir el umbral, Lozano y Lóperz podrían capitalizar políticamente la gran votación. López, exsenadora y excandidata a la vicepresidencia, ha dicho que se debate en presentarse a la alcaldía de Bogotá en 2019 o en las presidenciales de 2022.