El último mensaje de John McCain a Donald Trump

(CNN) - John McCain y el presidente Donald Trump aún no han terminado el uno con el otro.

MIRA: John McCain pierde la batalla contra el cáncer

Los días de luto por el senador de Arizona, incluido un homenaje en la rotonda del Capitolio y la pompa de un servicio en la Catedral Nacional de Washington, seguramente se convertirán en algo más que simplemente honrar a un líder político singular y un héroe nacional.

En Washington, incluso la muerte es política, un hecho que McCain bien entendió al planear sus ritos funerarios para excluir al presidente, lo que hará una declaración póstuma inequívoca dirigida a la Casa Blanca.

Homenajes para McCain y elogios de su coraje, honor, decencia, carácter y disposición a reexaminar sus propios errores se desarrollarán en un momento en que Trump enfrenta un debate público poco halagador sobre su propia personalidad y comportamiento. La declaración de culpabilidad del ex abogado personal del presidente Michael Cohen y la condena del ex presidente de campaña Paul Manafort la semana pasada profundizaron la tormenta política y legal en torno a la Casa Blanca, pero no presionaron a la mayoría de los líderes republicanos a criticar a Trump.

En ese contexto, las ceremonias que marcan el fallecimiento de McCain seguramente serán más que un lamento para un gigante político desaparecido. Es probable que se conviertan en un debate sobre la moralidad política y el comportamiento y los principios que se esperan de las figuras públicas en una época política ya polarizada que se ha visto turbada por la influencia disruptiva de Trump.

MIRA: Lo que hacía a mi amigo John McCain tan excepcional

Después de dos campañas presidenciales perdedoras, McCain nunca llegó a la Oficina Oval, sin embargo, recibe una emotiva despedida y una evaluación que podría convenir a uno de los hombres que se convirtió en presidente.

CNN informó que McCain eligió a Barack Obama y George W. Bush, los dos hombres que lo mantuvieron fuera de la Casa Blanca, para elogiarlo y no quería que el presidente asistiera a su funeral. Si esos planes son válidos, McCain enviará un claro mensaje final a Trump, después de dejar en claro cuando estaba vivo que veía la actitud del presidente, el estilo populista y la perspectiva global como una antítesis de los valores fundacionales y el papel global de Estados Unidos.

La antipatía entre el senador de Arizona y el presidente no se ha calmado por su muerte el sábado de cáncer cerebral.

Lo que el presidente dice y no dice

En circunstancias normales, se podría esperar que un presidente emita una declaración escrita completa para señalar el fallecimiento de una figura política tan importante. Trump simplemente escribió un tuit, y aunque los miembros de su familia inmediata elogiaron el carácter y la contribución de McCain, no lo hizo.

El diario The Washington Post informó el domingo que Trump decidió no emitir una declaración elogiando la carrera y el servicio militar del Senado de McCain como prisionero de guerra de Vietnam. El periódico dijo que la secretaria de Prensa Sarah Sanders y el secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, defendieron que el senador de Arizona sea llamado un "héroe".

MIRA: John McCain pidió que Trump no sea invitado a su funeral

"Mis más sinceras condolencias y respeto van a la familia del senador John McCain. ¡Nuestros corazones y oraciones están con ustedes!", escribió Trump escribió en Twitter.

El servicio de McCain en la Catedral Nacional puede convertirse en la reunión más grande del establishment político y de las élites globales hasta ahora visto durante la presidencia de Trump. La ausencia del presidente y la incapacidad de llevar a una nación agradecida de luto reflejarían elocuentemente, para McCain, la fractura con las clases dominantes tradicionales de que logró centrarse en su campaña de 2016 y que se ha convertido en motivo de su presidencia.

No ser invitado a presidir una gran ocasión nacional seguramente atrapará a un hombre como Trump, que disfruta de la teatralidad de la presidencia. Aún así, podría haber una ventaja política, ya que algunos de sus devotos votantes de base vieron a McCain como una reliquia política, especialmente después de los frecuentes ataques del presidente contra el senador de Arizona.

Dejando a un lado el debate sobre el comportamiento de Trump, la reunión de los clanes de los establecimientos también puede servir como epitafio no solo para McCain, sino también para el conservadurismo que él favorecía. McCain, un guerrero frío, fue discípulo del presidente Ronald Reagan y adoptó la asertividad neoconservadora posterior de los años de George W. Bush.

Trump, por el contrario, se ha codeado con Vladimir Putin, el exhombre de la KGB que busca revivir parte de la influencia de la era soviética de Rusia. El presidente ha golpeado a instituciones occidentales como la OTAN y la Unión Europea que ayudaron a ganar la Guerra Fría, condena los conflictos en Oriente Medio que propugnaba McCain y cree que el sistema de comercio global está manipulado contra los Estados Unidos.

Semanas antes de las elecciones de mitad de período, y con la próxima contienda presidencial ya en marcha, los recuerdos de McCain mostrarán el tipo de valores y políticas que compartió el icono republicano con sus contemporáneos del establishment.