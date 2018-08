Experiencias exitosas: políticas públicas efectivas en la región

Nota del editor: Santiago Peña es economista y político paraguayo, con amplia experiencia en diseño e implementación de políticas públicas. Fue Director del Banco Central, Ministro de Hacienda y candidato a Presidente de la Republica dentro del Partido Colorado.

Roberto Izurieta es director de Proyectos Latinoamericanos en la Universidad George Washington. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España y ha sido asesor de los presidentes Alejandro Toledo de Perú, Vicente Fox de México y Alvaro Colom of Guatemala. Izurieta también es analista de temas políticos en CNN en Español.

(CNN Español) - Como escribimos en el artículo anterior, dejando de lado las ideologías de izquierda o derecha, debemos centrarnos en prácticas exitosas de distintos proyectos en otros países y su correcta adaptación a la realidad nacional. Estas prácticas fortalecen la democracia al permitir una buena gestión porque dan resultados concretos en beneficio de los ciudadanos. Sin ser expertos en leyes ni técnicos especializados para cada tema queremos referirnos a algunas prácticas exitosas.

En materia de política sanitaria podemos hablar de un triunfo regional en la erradicación del sarampión (la primera región del mundo en alcanzarlo). Desde el 2002 América Latina está libre de sarampión y no es poca cosa hablar de eso, pues es una de las enfermedades humanas más infecciosa. Es mucho más contagiosa que la polio, la viruela y cualquier enfermedad humana de las que ya han sido superadas debido a los avances de la ciencia. En este ejemplo, no solo hablamos del éxito de un esfuerzo colectivo de todos los sistemas sanitarios de la región con la Organización Panamericana de la Salud y 20 años de planes de vacunación masiva. Se debe reconocer además, la capacidad que han tenido los países de mantener este logro evitando la reintroducción del virus y así proyectarnos hacia la erradicación global.

El combate a la pobreza es otro gran reto. En ese sentido, nos encontramos con el programa nacional de TMC llamado Oportunidades en México de los años 90 y principios del 2000. El Ecuador lo implementó exitosamente con el programa del Bono de Desarrollo Humano (BHD) y de manera muy rápida para mitigar la crisis de 1999 (caída de los precios del petróleo, Fenómeno del Niño y crisis financiera). Muchas lecciones se aprendieron de estos programas como posteriormente una mejor medición y focalización del programa TMC en 2014. Brasil lo hizo más famoso con la implementación de la Bolsa Familia.

El objetivo de las transferencias monetarias condicionadas para el combate a la pobreza es dar un sustento básico a las familias más necesitadas, apoyar los programas de salud, potenciar a los núcleos familiares y aumentar el consumo urbano pobre y rural. Por supuesto, en muchos casos se politizó y hay muchas cosas que mejorar . Este programa gozó de un éxito en la creación de una conciencia social y proyectó un modelo social efectivo que fue exportado al mundo. Debemos destacar todos estos esfuerzos, aunque debemos estudiar, evaluar y calibrar estos programas, pues sus experiencias han permitido cambiar la vida de millones de personas.

La tecnología y la democratización del internet son herramientas que ayudan a los gobiernos en el sistema educativo y en la transparencia de la gestión pública. El salto de lo analógico a lo electrónico es un gran avance pero es el camino a seguir. Hay muy buenas iniciativas en África y América Latina al respecto. Digital Alliance con recursos de la fundación Gates y de las Naciones Unidas busca crear una plataforma común y sin costo para que los ciudadanos de bajos recursos usen sus celulares para la salud y emprendimientos pequeños. Mientras que el Banco Mundial está impulsado proyectos para que las transacciones de los gobiernos sean públicas. Pese a la efectividad de estos sistemas, no arroja datos que ayuden a transparentar todo el proceso que implica las relaciones del estado como contratante y los proveedores apoyando los emprendimientos. El proyecto “Uber for poop” … es un ejemplo (a pesar de lo original del mismo) de cómo se ahorra tiempo, costo para los consumidores, ganancias para los promotores, se basa en la confianza de todos los ofertantes y beneficio comunitario.

También en el Uruguay, el proyecto educativo el Plan Ceibal, una computadora para cada niño ha logrado que el país tenga un universo muy grande de nativos digitales; sumado a eso la conectividad en las escuelas ha permitido que se puedan utilizar como instrumentos que les da acceso a mucha información; se logró además llegar a un gran universo de niños en el país. El inconveniente que se encontró es que no fue implementado por educadores o expertos en educación sino por técnicos en informática y hardware ,por lo que se convirtió más en un elemento de acceso a tecnología que un instrumento de contenido educativo; no se capacitó a los educadores en su uso, lo que entorpeció su aplicación; ni se hicieron evaluaciones sobre su impacto.

Los gobiernos deben buscar gestión eficaz como también buscar la honestidad. Podemos citar otros proyectos que si son bien aplicados y pueden ser un gran logro como otros proyectos de la CAPAL: (Programa Nacional de Informática Educativa PRONIE-MEP-FOD – Costa Rica, Programa Enlace de Chile, el programa colombiano de uso de medios y tecnologías de información y comunicación, etc.)

El modelo de Gobierno Electrónico tiene un buen liderazgo en la región por parte del modelo aplicado por Uruguay (que ocupa el puesto 34 en el ranking mundial) siendo el Reino Unido el número 1. Este modelo ha sido promovido en otros países para fomentar la transparencia en las distintas instituciones públicas. En realidad, es un concepto que viene de Inglaterra, como una Unidad de Gestión. Lo usó muy bien Chile y Paraguay lo llamó Centro de Gobierno; el nuevo gobierno le cambió de nombre a Unidad de Gestión. El concepto es que los grandes proyectos tengan homologación en reglas y se supervise su honestidad y ejecución eficaz.

Existen países que han sido pioneros en los cambios de sus leyes de contratación pública para mantener la honestidad pero al mismo tiempo en buscar la agilidad en los problemas nacionales. Como decíamos en el artículo anterior. Porque hacerlo de otra manera produce el temor y tentación que a nombre de evitar problemas mediáticos y judiciales, es mejor no hacer nada.

Por último, pero no menos importante, siguiendo el fortalecimiento de las instituciones no podemos olvidar a una institución que es base de un sistema político: los partidos políticos. Siempre se habla de la apatía del electorado y de la falta de participación de ciertos grupos en el proceso democrático. Los partidos políticos no pueden estar ajenos a esta circunstancia de la coyuntura política. Para darle legitimidad a los candidatos de cada partido, se debe dar una reforma que promueva la apertura de lo partidos y la mejor manera es abrir los sistemas de elección interna: Paraguay, Chile y Argentina han tenido elecciones internas para los candidatos de sus partidos o tendencias que tienen enorme participación electoral y esas son también experiencias exitosas.