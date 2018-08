Senado de Argentina autoriza allanamientos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner

(CNN Español) - El Senado de Argentina aprobó por unanimidad (66 votos a favor, 0 en contra) los allanamientos a las propiedades de la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, esto tras una solicitud del juez Claudio Bonadio, quien la investiga.

Por unanimidad se aprueba el pedido del juez Claudio Bonadio solicitando autorización para allanar diversos domicilios de la senadora @CFKArgentina pic.twitter.com/WoG7uWRusF

— Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 22, 2018

La vicepresidenta Gabriela Michetti dijo que la comunicación al juez Bonadio será entregada el jueves en la mañana.

Dado que la votación de @senadoargentina sobre el pedido de allanamientos se produjo después de las 20 h, la comunicación al juez Bonadio -que ya firmé- será entregada a primera hora de mañana.

— Gabriela Michetti (@gabimichetti) August 23, 2018

Debido a los fueros por su cargo, la senadora no puede ser detenida, allanada o sus comunicaciones interceptadas. Pero sí puede ser citada, acusada y procesada por una causa judicial. Hasta el momento, Bonadio la citó. A partir de esa citación, el Senado debatió el pedido a la Comisión de Asuntos Constitucionales y se votó el pedido de allanamiento (la solicitud del juez).

La orden de allanamiento la dio el juez Claudio Bonadio por la causa de los cuadernos de la supuesta corrupción en los que el exchofer de Roberto Baratta tomó nota de al menos 79 visitas a ese inmueble para la presunta entrega de coimas.

var FAVE = { settings: { freewheel: { keyValuePairs: { guID: window.turner_getGuid, krux: window.krux_getFWKeyValues, krux_user: window.krux_getUser, transactionID: window.turner_getTransactionId } }, server: { edition: "international" }, omniture: { component: FAVE.components.Omniture }, conviva: { custom: { applicationName: "CNN-Web-Espanol" } } } }; FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video1", video: "spanish\/2018\/08\/22\/no-me-arrepiento-nada-cristina-fernandez-senado-allanamientos-desafuero-sot-brk.cnn" }, callbacks: { onContentComplete: function onContentComplete(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolVideoPlaylist === "function" && "undefined" !== cnnespanolVideoPlaylist ) { cnnespanolVideoPlaylist(containerId, playerId); } } } }); En su pronunciamiento antes de la votación, Cristina Fernández de Kirchner dijo: "No voy a arrepentirme de nada, por más desafueros y Bonadios" que haya. La exmandataria había pedido a la Cámara que aceptara el pedido de Bonadio, pero con condiciones, que finalmente no consideraron en la autorización.

La semana pasada se realizó un operativo en el edificio donde la expresidenta y senadora tiene una propiedad. Su apartamento no fue allanado entonces porque los fueros la protegían por su cargo en el Senado.

Al menos 10 policías participaron en el allanamiento a un departamento a nombre del hermano de Fabián De Sousa, un empresario actualmente detenido y cercano a la expresidenta.

Fernández de Kirchner ha dicho que Bonadio realiza una "persecución judicial" con motivos políticos.

El allanamiento sí tiene que ver con la causa de los llamados cuadernos de las coimas contra Fernández de Kirchner que investiga una trama de asociación ilícita.

En menos de tres años, la justicia argentina abrió seis causas en contra de la exmandataria y sigue investigando sus movimientos.

Fernández se ha declarado inocente.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video2", video: "spanish\/2018\/08\/16\/denuncias-escandalo-de-los-cuadernos-oscar-centeno-pkg-grimaldi.cnn" } }); Las causas de Cristina Fernández de KirchnerLa situación de la ahora senadora argentina es complicada. Son muchos los que Fernández de Kirchner tiene aún pendientes con la justicia del país. Ella se declara inocente de todos esos procesos judiciales.

Con todo, la senadora tiene aún fuero y está protegida de la posibilidad de ir a la cárcel, a no ser que cambie la doctrina del peronismo, algo que depende de una decisión política.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video3", video: "spanish\/2018\/08\/02\/argentina-cristina-fernandez-kirchner-causas-judiciales-sobornos-indagatoria-perspectivas-buenos-aires.cnn" } }); Esta es una enumeración de los casos pendientes para la expresidenta.

– La expresidenta fue citada a una indagatoria por presunta coima o cohecho con sobornos millonarios y corrupción a través del transporte de bolsos con dinero en efectivo entre 2005 y 2015. Fernández de Kirchner es el personaje más notorio vinculado en la causa de presunta corrupción que involucra a exfuncionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y la propia exmandataria. El juez federal Claudio Bonadio ordenó 15 detenciones y numerosas declaraciones indagatorias.

– Irá a juicio oral y público por la causa de dólar futuro que investiga la venta de dólares durante su Gobierno que podría haber generado una presunta defraudación al Estado.(Lee más sobre la causa de dólar futuro)

– En noviembre está citada a juicio oral por otro presunto caso de corrupción en obras públicas. (Lee más sobre el caso de lavado de activos y asociación ilícita)

– También está a la espera de juicio oral por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA. Este es el caso en el que fue denunciada por el fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su casa el 18 de enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta. (Lee más sobre la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández)

– Tiene pendiente otro juicio oral por una investigación sobre si, a través del alquiler de inmuebles que realizaba la sociedad Los Sauces, la familia Kirchner recibió pagos por el otorgamiento indebido de obras públicas, licencias para el juego y explotación de áreas petroleras a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Tanto la expresidenta como el resto de los acusados se han declarado inocentes. Fernández de Kirchner sostiene que todas las causas que tramitan en su contra son parte de una persecución política. Este jueves, los fiscales pidieron elevar a juicio esta causa. (Lee más sobre la causa Los Sauces)

– Una causa similar a Los Sauces es la llamada Hotesur, en la que se investiga la misma operación pero con el alquiler de los hoteles que posee la familia Kirchner. La expresidenta está procesada pero aún tiene que definirse la situación. La exmandataria y sus hijos Florencia y Máximo han rechazado los señalamientos, los han calificado de "disparate jurídico" y han dicho que sus operaciones comerciales son lícitas. (Conoce más sobre el caso Hotesur)

Las frases más fuertes de CFK en su discurso ante el Senado por allanamientos