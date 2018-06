Los mejores y peores estados de Estados Unidos para los niños

(CNN) - Nueva Hampshire ocupa el primer puesto y Nuevo México el último en cuanto a bienestar para los niños en Estados Unidos, según un reporte publicado este miércoles por la Fundación Annie E. Casey, una organización sin ánimo de lucro que se enfoca en mejorar el bienestar de los niños estadounidenses.

El reporte, llamado Kids Count, midió el bienestar de los niños en los 50 estados del país, combinando datos de 2016 en temas como bienestar, educación, salud, y familia y comunidad. La información de 2016 es la más reciente disponible en cada estado.

Entre esos cuatro índices, hay un total de 16 áreas, como índice de muertes, uso de alcohol y drogas, y pobreza.

“Nuestras medidas no solo son sobre el bienestar de los niños en el momento de su niñez, sino también medidas que las investigaciones muestran están conectadas con el éxito en la adultez”, dijo Laura Speer, codirectora del reporte y directora asociada de reforma de políticas y defensa de la Fundación Annie E. Casey en Baltimore.

“Queríamos capturar, tanto como pudiéramos, el rango de factores que impactan la vida de un niño, no solo lo que pasa en la escuela, no solo lo que está pasando con la economía. Todas esas cosas tienen un impacto en las vidas de los niños”, dijo ella.

En el top 10 están: Nueva Hampshire, Massachusetts, Nueva Jersey, Minnesota, Iowa, Utah, Connecticut, Vermont, Nebraska y Virginia.

Los 10 en los últimos lugares están: Arkansas, Alabama, Texas, Oklahoma, Arizona, Alaska, Nevada, Mississippi, Louisiana y Nuevo México.

Para combinar la información de todas las áreas en cada estado, los investigadores usaron un índice comprehensivo de información de agencias federales de estadística, incluyendo el Buró de Censo de Estados Unidos, el Centro Nacional de Estadísticas de Salud y el Centro Nacional de Estadísticas de Educación.

Toda la información fue recolectada de la misma manera en cada estado y fue seleccionada para el informe por el Buró de Referencia de Población, dijo Speer. Después, se completaron los rankings dentro de cada campo individual, “y luego hicimos un ranking general con base en las 16 medidas que aparecen en el reporte”.

Diferencias en el bienestar, según raza

Los datos en el más reciente informe mostraron patrones regionales en el bienestar general de los niños.

Cinco de los 10 primeros estados con el mejor estado general de bienestar infantil están en el noroeste, en estados como Connecticut, que quedó en séptimo lugar y Vermont en el octavo lugar. Los estados en la región de los apalaches y de la parte sur ocuparon la parte más baja de la clasificación.

Entre los campos en los que los estados fueron medidos —bienestar económico, educación, salud y familia y comunidad— pocos estados variaron dramáticamente. Por ejemplo, Montana quedó en el lugar 10 en el área de familia y comunidad, pero en en lugar 46 en el área de salud. Y California quedó en el lugar nueve en cuestiones de salud, pero en el 45 de bienestar económico.

Aún así, al combinar esos factores en su medida de bienestar para los niños, el reporte ofrece una “perspectiva holística” sobre la niñez, dice Lindsay Stark, profesora asociada de población y familia en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, quien no estuvo involucrada en el estudio.

“Usualmente, los investigadores y legisladores solo ven uno de esos dominios —como salud o educación— para sacar conclusiones sobre el bienestar de los niños o establecer una política”, dijo Stark.

“Al considerar un conjunto de dominios y observar a través de múltiples áreas de bienestar, los legisladores están más propensos a desarrollar políticas apropiadas y efectivas para los niños, incluida la asignación de fondos”, agregó Stark. “Aunque el reporte no ofrece una comparación de políticas estatales, es probable que las políticas locales puedan ayudar a explicar algunas de esas diferencias”.

El reporte también mostró que en casi todo el índice de medidas, los niños negros, indioestadounidenses y latinos están en desventaja comparados con sus pares.

Entonces, “la información también puede ayudar a revelar grandes disparidades estructurales, resaltando cómo los niños negros y latinos continúan estando sistemáticamente en más desventaja en muchas comunidades”, dijo Stark.

Hubo pocas excepciones notables en las diferencias de raza. Por ejemplo, los niños negros tenían más posibilidades que el promedio nacional de ir a la escuela cuando eran pequeños y vivir en familias en las que el jefe del hogar tiene un diploma de escuela secundaria.

Las familias indígenas con niños eran menos propensas a ser cargadas con altos costos de vivienda, y los niños indígenas y latinos tenían más probabilidad a nacer con un peso saludable. Los niños latinos y adolescentes también tenían un índice más bajo de muerte que el promedio nacional.

Entre las limitaciones del reporte está el hecho de que la información tiene dos años y hay muchos más factores que afectan el bienestar de los niños que los 16 incluidos en el reporte.

“Hay cosas que sabemos que tienen un impacto en la salud de los niños y en su bienestar, que no fuimos capaces de medir, o de incluir, porque no hay buena información comparable en todos los estados”, dijo Speer.

“Los índices de obesidad son algo que sabemos está teniendo un impacto negativo en la salud de los niños, pero no había buena información disponible sobre esto. Otro es el impacto del sistema de justicia en los niños”, añadió Speer.

Otra importante omisión fue el índice de maltrato en los niños, dijo Johanna Greeson, profesora asociada de la Universidad de Pensilvania y directora asociada de The Field Center for Children's Policy, Practice, and Research, que no estuvo involucrada en el reporte.

“¿Cuál es el índice de abuso de niños y negligencia en cada estado? Tenemos un sistema nacional que rastrea esa información, entonces me pregunto por qué no está incluido”. dijo Greeson.