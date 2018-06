“Las mujeres trans nos llamamos sobrevivientes”, asegura Diana Sánchez Barrios, defensora de la comunidad trans en México

(CNN Español) – En el segundo especial de ZonaPOP dedicado al mes del orgullo LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales) y en específico a la comunidad trans, que incluye a transexuales, transgéneros y travestis, hay que definir estos términos.

Scroll for more content...

En esta ocasión es el turno de presentar a una activista en México que defiende los derechos de la comunidad trans. Su nombre es Diana Sánchez Barrios y su historia de confrontación consigo misma comenzó cuando tenía 12 años, según dijo: “Cuando pasé a primero de secundaria, tomé la decisión de decirle a mi mamá que era una niña trans, en ese tiempo no sabíamos lo que era una mujer transexual y transgénero, se escuchaba lo que eran los shows travestis de ese tiempo, pero coloquialmente nos decíamos ‘Vestidas’ porque me gustaba ponerme ropa de mujer. Mi mamá me dijo que no iban a permitir y fue cuando decidí partir de mi casa”.

En 2007, Diana fundó la asociación civil Prodiana, organización miembro de Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC).

“Fundo ProDiana a raíz de una gran desventaja violación a nuestros Derechos Humanos, en específico de la población transgénero, transexual y travesti. Hoy en día, las mujeres trans, nos llamamos sobrevivientes, porque nosotras al salir de las dos únicas discos que había en ese tiempo, teníamos que correr porque la policía nos levantaba y nos llevaban al ‘torito’(*), en donde las violaban y robaban. Cuando iba a tramitar algún documento oficial, me daba pena que dijeran mi nombre de hombre me levantara como mujer. Eso me llevó a fundar ProDiana, porque para mí era un daño psicológico tremendo. Quería que la comunidad trans se visualizara”, asegura Sánchez Barrios.

(*)Palabra usada en el caló o lenguaje popular de México que significa el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social.

En el 2014, fue una de las principales impulsoras de la “Coalición T47” para la garantía de los derechos de las personas transexuales en la Ciudad de México. Esto dio como resultado que el 5 de febrero de 2015, se publicara en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), el reconocimiento jurídico a esta comunidad por parte de las autoridades.

¿Cómo logras está Coalición T47?

“En 2008 la primera reforma que se hizo al código civil (de la Ciudad de México), fue el de concordancia sexogenérica. Donde nos obligaban a un peritaje que tenía un costo de 80 mil pesos (4.000 dólares de hoy en día), un tercero decidía si estabas enferma o no mentalmente. Estuve en un proceso psicológico, me medían los brazos, la espalda, la cabeza y después llegaba tus resultados con un juez quien te hacía preguntas que era un trámite muy extenso. Esto me llevó a luchar que se quitara el peritaje y que se quitara el término ’enfermedad mental’ y logro incidir con varias organizaciones a nivel nacional para que esto fuera solo un trámite administrativo. Es decir, hoy en día, no existe el peritaje cualquier hombre o mujer trans puede ir al registro civil, pagas una cuota y en 10 días, te entregan tu identidad de género”.

Asistimos a la reunión de @DiverSexCdMex, estamos trabajando arduamente para que sean reconocidos y respetados los derechos de la comunidad #LGBTTTI. Aún nos falta mucho por hacer, pero con el diálogo y la organización lograremos una sociedad libre para tod@s. ----‍---- pic.twitter.com/OgZSatDaaW

— Diana SánchezBarrios (@DianaSanchezBar) May 27, 2018

Otras mujeres trans alrededor del mundo dedicadas a la política

Tatiana Piñeros se convirtió en la primera transexual en ocupar un puesto público en Bogotá, Colombia.

Anna Grodzka, una mujer transexual y la primera diputada, anunció que lucharía por ser la presidenta de Polonia.

José Luis Suárez Araujo, Rubí, es la primera regidora transgénero en el estado mexicano de Guanajuato.

Tamara Adrián, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido opositor Voluntad Popular

Danica Roem se convirtió en la primera mujer transexual en ser electa legisladora en el estado de Virginia en Estados Unidos.

Michelle Suárez fue la primera senadora trans de Uruguay.

¿Qué más nos dijo esta defensora de los Derechos de la comunidad trans en México? ¿Qué sigue en su vida? Si tienes iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast: https://itun.es/us/xwHHib.c y si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte aquí: http://tun.in/pine8.