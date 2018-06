Una latina socialista democrática de 28 años derrota a un veterano congresista de Nueva York, proyecta CNN

(CNN) - Alexandria Ocasio-Cortez, una latina de 28 años que participa en su primera campaña, derrotó al representante Joe Crowley —que lleva 10 periodos en el cargo— en el decimocuarto distrito congresista de Nueva York, proyecta CNN, en el enfrentamiento más impactante de una temporada política dinámica.

Scroll for more content...

Ocasio-Cortez, activista y miembro de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, se ganó a los votantes en el distrito donde las minorías son mayoría con una oferta eficiente para las bases, incluso cuando Crowley, demócrata de cuarto rango en la Cámara de Representantes, la excedió en financiación por un margen de 10 a 1.

Esta es la primera vez en 14 años que un demócrata intenta derrotar a Crowley, quien preside a los demócratas del condado de Queens. Su derrota marca un cambio radical potencial en la política del partido, un resultado con implicaciones para los demócratas a nivel nacional que recordaría —algo que los progresistas señalaron durante la campaña— la pérdida del exlíder de la mayoría republicana Eric Cantor ante el insurgente Dave Brat, respaldado por el Tea Party en junio ​​de 2014.

A pesar de que Ocasio-Cortez se inclina desafiantemente a la izquierda —con propuestas como atención médica universal, garantía federal de empleo y la abolición de ICE encabezando sus planes— Crowley se apoyó en lo que es un evidente récord liberal. Fue el primer miembro del liderazgo demócrata de la Cámara que firmó en apoyo de "Medicare para todos" y ha sido un firme defensor de los derechos de los inmigrantes. Pero Crowley tuvo varios tropiezos en la campaña, el probable residuo de pasar tanto tiempo sin una contienda en las primarias del partido.

Ocasio-Cortez también ha estado en primera línea, como el fin de semana pasado, cuando viajó para unirse a las protestas en un centro de detención de ICE en Texas, una reacción de los progresistas contra las políticas fronterizas y de inmigración de la administración Trump. Ocasio-Cortez ha sido una impulsora de la abolición de esa agencia, un tema que ella relaciona con la población diversa de su distrito.

The child detention camps are here – I confronted the border officers myself.

Using their names, I told them exactly what they are responsible for.

One of them made eye contact with me.I spoke directly to him.I saw his sense of guilt.We can dismantle this.#AbolishICE pic.twitter.com/QLyc9MAnkt

— Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) June 24, 2018