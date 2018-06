Estas aplicaciones te ayudarán a ahorrar e invertir tu dinero

(CNN Español) - Si te ofrecieran ayuda para pagar a tiempo tus tarjetas de crédito, la renta del apartamento, la electricidad, el pago del carro, ahorrar para un viaje soñado e invertir al mismo tiempo, ¿la aceptarías?

Si vives en EE.UU., estas aplicaciones para teléfonos inteligentes te facilitarán el proceso de ahorro e inversión.

Es importante que antes de utilizar alguna aplicación hagas tu investigación de cada plataforma y aceptes los riesgos que pueda conllevar.

Qapital

Si quieres ahorrar para un propósito determinado, esta aplicación funciona con objetivos realistas utilizando varios criterios para que el proceso de ahorro sea más fácil. Las reglas las puedes automatizar y pueden ser creadas a tu medida. Por ejemplo:

– Ahorrar US$ 10 cada vez que vas al gimnasio

– Ahorrar para ese viaje a Tailandia cada vez que pidas comida para llevar

– Gastar menos de US$ 20 en una cafetería y guardar la diferencia para comprar un vehículo nuevo

Acorns

Esta aplicación redondea el valor total de cada compra que realices e invierte la diferencia. Por ejemplo, si compras un café que te cuesta US$ 3.50, la aplicación lo redondea a US$ 4.00 e invierte US$ 0.50. El dinero se invierte en fondos cotizados en bolsa o ETF por sus siglas en inglés. Se trata de una combinación de acciones o bonos que, muchas veces, replican una clase o índice de activos como el S&P 500. Puedes invertir en un portafolio muy conservador, moderado o agresivo.

Acorns ofrece un plan gratis para estudiantes universitarios si escogen el plan de US$ 1.

Honeydue

¿Problemas financieros con tu pareja? Esta aplicación tiene como objetivo que las parejas estén en “la misma página” y reducir los argumentos relacionados con el dinero. Honeydue permite a las parejas compartir y comentar en las transacciones de cada uno, además de administrar recordatorios de facturas, como la renta de su vivienda.

Mint

El propósito de esta aplicación es simplificar tu vida financiera. Mint reúne todas tus cuentas, tarjetas, facturas y hasta tu puntaje de crédito en un solo lugar. La aplicación asegura que entre más información le agregues, más te pueden ayudar a ahorrar dinero dependiendo de tu estilo de vida y objetivos. Además, te envían alertas si estas gastando más de lo necesario y si tienes que pagar una factura en los próximos días.

Stash

“Nuestro objetivo es simplificar la inversión para que cualquier persona pueda ser un inversionista”, esa es la filosofía de Stash.

Con esta aplicación, puedes empezar a invertir con un mínimo de US$ 5 en portafolios dependiendo de tus intereses.

Por ejemplo:

Categoría de inversión: Inversión Tecnológica

Subcategoría: Innovadores americanos

Descripción: Cambiar el mundo. Esta inversión incluye compañías de tecnología que toman la imaginación y la hacen realidad.

Compañías de inversión dentro del portafolio: Apple Inc., Facebook Inc., Microsoft Inc., Google Inc., Cisco Systems Inc.

Robinhood

Con esta aplicación puedes aprender a invertir en la bolsa de valores y al mismo tiempo crear tu portafolio. Lo que la hace diferente a otras plataformas de inversión digitales, es que no tienes que pagar por hacer transacciones. En esta plataforma digital tienes la oportunidad de comprar acciones individuales o fondos cotizados en bolsa o ETF por sus siglas en inglés.