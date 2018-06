Esta madre detenida no tiene ni idea de dónde está su hijo, así que le escribió esta carta

(CNN) - Los arcoiris y las estrellas en la carta manuscrita de la madre ocultan su agonía y miedo.

"Te amo, hijo mío. Sé fuerte y lucha, no te pongas triste", dice la carta. "Dios te protegerá y estaremos juntos pronto".

Pero la verdad es que la mujer no sabe cuándo se reunirán ella y su hijo. Ella ni siquiera sabe dónde está.

Una solicitante de asilo de Honduras le escribió esta carta a su hijo días después de separarse.

Han pasado alrededor de dos semanas desde que la madre, que no quiere ser identificada, fue separada de su hijo de 7 años cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, dijo el domingo la abogada Eileen Blessinger.

Huyeron de Honduras para escapar de las amenazas de violencia mortal en su país, dijo. La madre recordó a un narcotraficante que la "perseguía a ella y su familia" y trata de arrebatarles la tierra.

"Él y sus amigos estaban amenazando con matarles", dijo Blessinger.

Entonces la madre y el niño cruzaron el Río Grande, ilegalmente. Pero una política de administración de Trump promulgada en abril significaba que cada persona atrapada cruzando la frontera ilegalmente sería remitida para enjuiciamiento federal, incluidos los que llegaran con niños.

Blessinger dijo que aunque la madre ingresó ilegalmente en Estados Unidos, "inmediatamente solicitó asilo", un estatus protegido que permite a las personas que huyen de la persecución para vivir legalmente en otro país. La solicitud de asilo está pendiente.

Pero lo que hace que el caso de esta familia sea particularmente devastador es la forma en que el niño de 7 años se separó de su madre, dijo Blessinger.

"Estaba durmiendo en el suelo (de un centro de detención), y los guardias dijeron: 'Pueden dejarlo durmiendo. Vamos a ir a la corte y volveremos'", recordó la madre, según la abogada.

Pero cuando la madre regresó, su hijo ya no estaba. Desde entonces, ha estado "llorando histéricamente", ya que nadie ha podido decirle dónde está su hijo.

Entonces, en un acto de esperanza y desesperación, la madre le escribió una carta a su hijo:

Para: Mi razón de mi vida

Dios nos ayudará a que mi hermoso cielo se vuelva a ver.

Te amo mi chico.

Sé fuerte y lucha, no te pongas triste.

Dios te protegerá y estaremos juntos pronto.

Te quiero.

Te adoro.

Tu madre te ama y nunca nos separarán.

La madre le dio la carta a Blessinger, una abogada de inmigración de Virginia que está proporcionando asistencia pro bono a los detenidos en Texas. Tal vez, pensó la madre, Blessinger podría encontrar a su hijo. Pero hasta el domingo, ni la madre ni la abogada sabían dónde estaba.

Después de la indignación generalizada por las separaciones familiares, el presidente Donald Trump firmó un decreto la semana pasada para mantener juntos a padres e hijos detenidos.

En una entrevista en "State of the Union" de CNN el domingo, Ron Johnson, presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, dijo que la mayoría de los niños recientemente separados aún no se han reunido.

"La información más reciente que tenemos del Departamento de Seguridad Nacional es que han reunido alrededor del 21% de los niños que fueron separados de sus familias bajo esta nueva política", dijo.

Blessinger, la abogada pro bono, dijo que recibió cartas de otros padres detenidos con la esperanza de que esas cartas lleguen a sus hijos.

Ella dijo después de hablar con docenas de detenidos que muchos de ellos están escapando de condiciones terribles o mortales en sus países de origen.

"Sus vidas están realmente en riesgo... no todas, pero sí el 90% de ellas", dijo.

- Nicole Chavez, Nick Valencia, Gisela Crespo, Tal Kopan y Faith Karimi, de CNN, contribuyeron a este reporte.