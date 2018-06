Corte Suprema de EE.UU. avala la prohibición de viajes de Trump

(CNN) - La Corte Suprema ha confirmado la prohibición de viajes del presidente Donald Trump.

Esta es la tercera versión de la prohibición de viajes. Fue emitida en septiembre, luego de que las prohibiciones anteriores rebotaran en los tribunales, y restringe la entrada de ciudadanos de siete países en diversos grados: Irán, Corea del Norte, Siria, Libia, Yemen, Somalia y Venezuela. Chad estaba originalmente en la lista, pero fue eliminado recientemente después de haber cumplido con los requisitos de seguridad de referencia.

"La Proclamación está directamente dentro del alcance de la autoridad presidencial", escribió Roberts.

Trump reaccionó de inmediato en Twitter:

EL TRIBUNAL SUPREMO AVALA LA PROHIBICIÓN DE VIAJES DE TRUMP. ¡Wow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018

El fallo envía un fuerte mensaje de que el presidente tiene amplias facultades en virtud de la ley de inmigración para actuar para proteger la seguridad nacional y que las declaraciones hechas durante una campaña no pueden ser determinantes legalmente de la intención de un ejecutivo.

Los desafiantes, incluido el estado de Hawai, argumentaron que la proclamación excedió la autoridad del presidente bajo la ley de inmigración y la Constitución. También utilizaron las declaraciones de Trump durante la campaña, cuando pidió la prohibición de viajar desde todos los países de mayoría musulmana, pero Roberts desestimó esas preocupaciones.

"Los demandantes argumentan que las palabras de este presidente chocan con los estándares fundamentales de respeto y tolerancia, en violación de nuestra tradición constitucional", escribió Roberts.

"Pero el problema que tenemos ante nosotros no es si denunciar las declaraciones. Es más bien el significado de esas declaraciones al revisar una directiva presidencial, neutral en sí misma, abordando un asunto dentro del núcleo de la responsabilidad ejecutiva. Al hacerlo, debemos considerar no solo las declaraciones de un presidente en particular, sino también la autoridad de la Presidencia misma ".