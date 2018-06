Minuto a minuto: Dinamarca vs. Francia; Australia vs. Perú; Islandia vs. Croacia y Nigeria vs. Argentina

Este martes se definirán los cupos del grupo C y D en el Mundial de Rusia 2018. Dinamarca y Francia, y Australia y Perú, juegan a las 10:00 a.m. ET en Moscú y Sochi, respectivamente. Perú, ya eliminado, buscará el triunfo del honor, mientras que Australia, que aún podría quedar de segundo en la tabla si Dinamarca pierde, necesita desesperadamente sumar puntos.

En la tarde llega el esperado duelo entre Argentina y Nigeria e Islandia se mide contra Croacia, encuentros que podrían definir si la albiceleste logra superar la fase de grupos.

