Roseanne Barr se rompe entre lágrimas en un entrevista: 'Lo perdí todo'

(CNN) - Roseanne Barr dijo que lamenta "horriblemente" el envío de tuits que muchos calificaron de racistas, en una entrevista emotiva publicada durante el fin de semana.

La actriz habló con su amigo el rabino Shmuley Boteach el mes pasado para su podcast después de que ella fuera despedida y su popular serie ABC fuera cancelada.

Barr tuiteó acerca de la entrevista el domingo, diciendo que tuvo lugar el día después de que su show fuera interrumpido.

La nueva etapa de la serie "Roseanne" —un relanzamiento— fue retirada el 29 de mayo después de una serie de extraños tuits enviados por Barr. En uno, escribió sobre la exfuncionaria de la administración Obama Valerie Jarrett, "la Hermandad Musulmana y el planeta de los simios tuvieron un bebé = vj".

Barr pareció sollozar cuando le dijo a Boteach que tenía niños negros en su familia y "no puedo dejar que digan estas cosas sobre eso, después de 30 años de poner a mi familia y mi salud y mi sustento en riesgo para estar frente a la gente".

"Soy un montón de cosas, una bocazas y todo eso", dijo emocionada. "Pero no soy estúpida, por el amor de Dios. Nunca hubiera llamado deliberadamente a ninguna persona negra que es un mono".

Barr enfatizó que decir que estaba tomando Ambien en el momento en que tuiteó fue una explicación, no una excusa.

"No hay excusa. No lo excuso", dijo. "Es una explicación. Estaba deteriorada, ¿sabes?".

Ella también le dijo a Boteach: "Lo lamento terriblemente".

"Perdí todo, y me arrepentí antes de perder todo", dijo Barr. "Y le dije a Dios: 'Estoy dispuesta a aceptar cualquier consecuencia que esto traiga porque sé que he hecho mal. Voy a aceptar cuáles son las consecuencias', y lo hago, y lo hago".

ABC ha anunciado un spin-off de la serie, titulado "The Conners".