¿Por qué hay familias centroamericanas dispuestas a todo para huir de sus países? Por esto

(CNN) - En Estados Unidos hay un bombardeo de argumentos sobre por qué las familias centroamericanas que cruzan la frontera de ese país desde México sin documentos deben ser separadas. Pero rara vez se escucha cuán terrible es la vida en la tierra de estos inmigrantes.

Un vistazo a los países desde los que huyen muestra la pesadilla de la que ellos intentan escapar:

Honduras

Producto nacional bruto, per capita: $2.150

Población viviendo en pobreza: 60,9%

Una madre de Honduras y su hijo son hallados en la oscuridad cerca de la frontera EE.UU.-México en McAllen, Texas. Los solicitantes de asilo cruzaron el río Bravo o río Grande desde México y se extraviaron.

Así es la vida en Honduras: como la segunda nación más pobre de Centroamérica, Honduras "sufre de una extraordinariamente desigual distribución de la pobreza" y un rampante subempleo, dice el CIA World Factbook.

La extendida violencia de pandillas alimenta la inestabilidad y el sufrimiento. Los criminales extorsionan a los hondureños para pagar un arbitrario "impuesto de guerra" por su supervivencia, y aquellos que no pueden usualmente son asesinados.

La policía hondureña sujeta a un menor cuyo padre fue asesinado en 2016 por supuestos pandilleros a los que se negó a pagarles un "impuesto de guerra".

"No hay empleos, no hay justicia, no hay leyes en Honduras", dijo Karen Gallo, de 32 años, quien pidió asilo en Estados Unidos en 2018 vía una caravana de inmigrantes.

Algunos de los inmigrantes era personas transexuales que enfrentaban persecución en Honduras. Nikolle Contreras dijo que ella sufrió "discriminación debido a mi sexualidad, carencia de trabajo, discriminación en mi propia familia por ser gay y peor, por ser una persona trans".

El Salvador

Producto nacional bruto, per capita: $3.920

Población viviendo en pobreza: 38,2%

Así es la vida en El Salvador: "El Salvador es acosado por una de las más altas tasas de homicidio en el mundo y extendidas pandillas de criminales", dice el CIA World Factbook.

Una inmigrante de 38 años dice entender que no todos la recibirían en Estados Unidos.

"Pero no tengo opción", dijo a CNN. "Si me quedo en El Salvador, me van a matar".

En décadas recientes, las pobres condiciones económicas y los desastres naturales también han contribuido a que más salvadoreños huyan hacia Estados Unidos.

Guatemala

Manifestantes en Guatemala exigen la renuncia del presidente Jimmy Morales por su "incapacidad para gobernar" y posibles actos de corrupción.

Producto nacional bruto, per capita: $3.790

Población viviendo en pobreza: 59,3%

Así es la vida en Guatemala: casi la mitad de los niños de menos de 5 años en Guatemala sufren desnutrición crónica, "una de las tasas de desnutrición más altas en el mundo", según el CIA World Factbook.

"Los guatemaltecos tienen una historia de inmigrar legal e ilegalmente a México, Estados Unidos y Canadá debido a una falta de oportunidades económicas, inestabilidad política y desastres naturales".

Más de la mitad del país vive en pobreza y 23% en pobreza extrema, equivalente a vivir con menos de 1,25 dólares al día.

Leyla Santiago y Khushbu Shah de CNN contribuyeron a este reporte.