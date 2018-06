México: retos tras las elecciones de julio

(CNN Español) - Si no hay sorpresas de última hora, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, será con una probabilidad muy alta el próximo presidente de México. Y con ese acontecimiento se abrirá un nuevo periodo, una nueva etapa para el país, en el que los retos van a ser ciertamente grandes.

He tenido en GloboEconomía a una de las analistas de política y economía mexicana mas reconocida internacionalmente, Denise Dresser, y hemos aprovechado para conocer primero qué es lo que ha propiciado un cambio de este tipo en el país; con qué escenario económico y social asumirá el cargo Lopez Obrador –si es que finalmente lo hace— y sobre todo cuáles serán los retos a partir de ahí.

Y en este ultimo y definitivo capitulo a Dresser le parece que son tres los puntos principales que AMLO deberá priorizar: de entrada “debe ganar la batalla por la seguridad”. El país esta en este aspecto sumido en un caos muy peligroso: más de cien candidatos han sido asesinados durante la campaña. Es un balance escalofriante. “AMLO deberá recuperar el control del Estado y tomar las medidas que sean necesarias para disminuir esta lacra”, dice Dresser.

Después —y como siguiente reto— Denise Dresser cree que esta el objetivo crecimiento económico y la lucha contra la desigualdad. México ha disminuido su crecimiento de forma considerable los últimos años, y no se han hecho los avances necesarios en la necesidad de reducir la brecha entre ricos y pobres.

Y finalmente es tremendamente importante que todo lo anterior se haga respetando el Estado de derecho y la legalidad, intentando no sucumbir a tentaciones a las que el PRI —del que, no hay que olvidar, que procede AMLO– ha sido por tanto tiempo tan proclive.

