La Legislatura de Buenos Aires rinde homenaje a Soda Estereo. Sí, con error

(CNN Español) - Soda Stereo fue una banda argentina de rock que merece su presencia en cualquier lista de las más recordadas en español. Las dudas al respecto se pueden despejar con el homenaje que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le quería rendir con una placa en la capital de Argentina. Sin embargo, en este reconocimiento no todo salió bien.

En la placa tallada en piedra hubo una letra de más y en ella se puede leer SODA ESTEREO, con una 'e' de sobra al inicio de la segunda palabra.

"Aquí nació la banda icono del rock nacional y latinoamericano", reza el resto de la placa tallada en piedra, encabezada por el logo de la Legislatura Porteña.

Fue un tuit de la periodista argentina Valeria Sampedro el que difundió el yerro en redes sociales. "Acaban de descubrir una placa en la esquina donde nació la banda Soda Stereo. Pero... La placa dice SODA ESTEREO. #Papelón", se lee en la publicación que incluye una foto de la equivocación.

La ceremonia incluso fue anunciada por Charly Alberti, quien fue baterista de la agrupación. "Hoy La legislatura Porteña colocará una placa de reconocimiento en la casa donde comenzó Soda. Victorino de la Plaza 1510! #sodastereo #dondetodocomenzo", reza el texto que va con la imagen de la invitación al evento.

Como se ve en imágenes de medios locales, el otro miembro vivo de Soda Stereo, Zeta Bosio, posó frente a la placa mientas tapa con el dedo esa 'E' de más.

Las reacciones a la publicación, burlas incluidas, tuvieron la magnitud suficiente para que la propia Legislatura se manifestara en Twitter y prometiera enmendar el error tipográfico.

"Lamentamos el error en la producción de la placa homenaje a Soda Stereo descubierta este viernes. La pieza será reemplazada a la brevedad", se lee en el tuit de la cuenta oficial @LegisCABA:

Asimismo, Cristina García, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aseguró en Twitter que el descuido fue ajeno a su entidad. Como prueba de ello presentó la resolución oficial en la que se disponía la elaboración de la placa dedicada a Soda Stereo. En efecto, el nombre de la banda de rock está bien escrito en el documento, por lo que la autoridad da a entender que el origen del error esté en el lugar donde se esculpió la placa.

Soda Stereo fue una banda compuesta por Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio. A inicios de 1982 ya ensayaban juntos y así empezaría esta historia musical que incluiría exitosas giras y recordados temas como 'Nada personal', 'En la ciudad de la furia', 'Ella usó mi cabeza como un revólver', 'Prófugos' y más.