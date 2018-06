Congresistas de Estados Unidos instan a Iván Duque a "avanzar con el proceso de paz"

(CNN Español) - Tres congresistas de Estados Unidos instaron presidente electo de Colombia, Iván Duque, a "avanzar con el proceso de paz" en el país.

"Colombia se encuentra en una coyuntura decisiva en su historia", escribieron los progresistas Mark Pocan, Keith Ellison, y Henry C. “Hank” Johnson en un comunicado de prensa enviado el lunes para felicitar al nuevo presidente. "Aplaudimos su compromiso público a unir y servir a todos los colombianos", dijeron.

Los tres representantes del Congreso de EE.UU. defendieron que el acuerdo de paz "también le da la oportunidad a Colombia de abandonar el crimen organizado, adoptar un desarrollo económico sostenible y legítimo, y reconocer los derechos sociales, económicos y políticos de las comunidades afrocolombianas e indígenas, que han sido marginadas".

"Bajo un acuerdo completamente implementado, los cultivos de coca serán sustituidos por productos lícitos, ayudando a acabar con el azote de la violencia que ha afligido a tantas comunidades en Colombia y Estados Unidos", defendieron en su nota.

Por ello, los tres representantes estadounidenses instaron a Duque "respetuosamente" a que "se distancie de aquellos que pretenden desmantelar el proceso de paz". Bajo su punto de vista, "Colombia se balancea y peligra en volver a caer en una era de atrocidades contra los derechos humanos, un interminable conflicto armado, secuestros, desapariciones, y desplazamientos forzosos". Además, alertaron de que, si esto ocurre, "estos problemas no se contendrán dentro de las fronteras colombianas, sino se esparcirán más allá de ellas".

“En este histórico momento, y mientras el gobierno del señor Duque se prepara para tomar posesión del cargo, instamos a los colombianos a unirse con el objetivo de promover la paz y los derechos humanos", escribieron.

Los tres congresistas insistieron en pedir al nuevo gobierno de Colombia "que continúe con la defensa e implementación completa del histórico acuerdo de paz". Asimismo, aseguraron que el Congreso de Estados Unidos, "como un duradero aliado en términos financieros, diplomáticos, y de seguridad" está "preparado para trabajar con la entrante administración hacia estos objetivos".

Durante su campaña, Iván Duque se mostró contrario a los acuerdos de paz. De hecho, llegó al cargo respaldado por el grupo político que impulsó la victoria del no en el plebiscito de 2016 que buscaba refrendar los acuerdos de paz con las FARC. En la campaña en segunda vuelta dijo que con los acuerdos "ni trizas, ni risas" y se prometió corregir lo que merece ser corregido a su juicio.

En una entrevista el miércoles con Fernando del Rincón, el presidente electo adelantó algunos de los planes de su gobierno con respecto a este tema y dijo que no proponía hacer "trizas" los acuerdos de paz. Duque aseguró que aunque el acuerdo firmado no es modificable, lo que importa es todo el desarrollo normativo y cuestionó que el Congreso pretendiera cerrar la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz cuando aún no se conoce la orientación de la Corte Constitucional sobre cómo se debe manifestar la proporcionalidad en las penas en concordancia con el derecho penal internacional.