Esposas, ataques y drogas que se llaman 'vitaminas': niños afirman que han sufrido graves abusos en instalaciones de detención de inmigrantes

(CNN) - Un año antes de que la política del gobierno Trump "tolerancia cero" diera lugar a más de 2.300 niños separados de sus familias en la frontera en un período de cinco semanas, un estudiante de noveno grado en McAllen, Texas, fue separado de su madre.

Él viajaba en el auto con amigos. El adolescente, traído ilegalmente al país por su madre, no pudo mostrarle a un policía su identificación. La policía llamó a funcionarios de inmigración, quienes arrestaron al niño y lo enviaron al refugio para niños inmigrantes no acompañados.

John Doe 2, como se le denomina en los documentos legales vigentes para impugnar su detención, se convirtió en uno de los miles atrapados en una red de refugios e instalaciones de mayor seguridad que albergan a menores indocumentados, que ahora están recibiendo gran atención a medida que más niños están entrando en este sistema.

Los abogados de inmigración que trabajan directamente con niños inmigrantes dicen que algunas de estas instalaciones brindan la mejor atención posible, dadas las circunstancias. Y un gran refugio en Brownsville, Texas, que abrió sus puertas para una gira de medios la semana pasada, parecía estar limpio y bien dotado de personal en ese momento.

Sin embargo, John Doe 2 aterrizó en una esquina mucho más problemático del sistema, de acuerdo a una declaración jurada en primera persona en una demanda contra el gobierno federal por detención ilegal e inadecuado de los niños. Su relato es uno de los muchos que relatan el abandono, asalto y otros abusos horribles que habrían sufrido en las instalaciones.

Las denuncias de estos documentos, así como los informes de inspección de las instalaciones y otras demandas, van desde las condiciones insalubres y la monitorización invasiva de correo electrónico y las llamadas telefónicas a las salas sin aire acondicionado en los veranos tan calientes de Texas, y que a los niños se les dan cócteles de medicamentos psicotrópicos disfrazados de vitaminas. En una instalación, los niños relataron que se los mantenía presionados para recibir inyecciones forzosas, que según los registros médicos son poderosos antipsicóticos y sedantes.

Este es el sistema al que los niños de familias separadas están entrando. Y, aun después del decreto que Donald Trump firmó el miércoles, presentado como una manera de poner fin a la separación de las familias inmigrantes, sigue siendo el sistema en el que entran los niños que ya están separados, y miles de otros niños indocumentados.

"Parece que hay un nivel de intención cruel que nunca antes había visto y una indiferencia real por el bienestar de un niño", dijo Holly Cooper, una de los muchos abogados que impugnan la detención de menores por parte del gobierno. Cooper visita regularmente las instalaciones y representa a un número de niños inmigrantes como codirectora de la Clínica de Leyes de Inmigración en la Universidad de California, Davis.

La Oficina de Reubicación de Refugiados no respondió a las reiteradas solicitudes de información. Pero en una llamada de prensa, los funcionarios dijeron que están bien equipados para satisfacer las necesidades de los niños bajo su cuidado. La agencia dijo que es necesario satisfacer la creciente demanda.

John Doe 2 cuenta otro lado de la historia. Cuando intentó huir del primer refugio en el que fue internado después de dos meses de estar allí y comenzó a hacerse daño y a meterse en peleas, dijo que lo trasladaron a Virginia, Shenandoah, al Centro de Detención Juvenil Valley Juvenile Center, destinado a algunos de los jóvenes detenidos inmigrantes más peligrosos.

Él dice que su administrador de caso le dijo que había sido transferido allí por problemas de comportamiento. Esa afirmación está respaldada por documentos legales de la instalación, que dicen que fue diagnosticado con condiciones que incluyen déficit de atención, ansiedad y trastorno explosivo intermitente.

Su llegada allí marcó la última vez que respiraría aire fresco durante meses, dijo el adolescente en una declaración legal jurada en enero. Estaba tan molesto consigo mismo que le respondió y atacó al personal, que según él hablaba ofensivamente de él y otros niños hispanos en inglés, sin saber que él podía entender.

Ese episodio causó que lo ataran y lo hirieran, dijo.

"Agarraron mis manos y las ataron atrás para que yo no pueda moverme". Algunas veces usan bolígrafos para hincarme en las costillas, a veces me sujetan la mandíbula con las manos", dijo en su declaración. "Son más grandes que yo. El médico de aquí me dio ibuprofeno para el dolor".

El Centro de Detención Juvenil Shenandoah Valley

En esta misma instalación, dijo, a veces lo mantenían esposado y luego lo ataban a una silla cubriéndole el rostro. Este castigo fue descrito en al menos otras cinco declaraciones de los niños, incluido uno que había quedado desnudo, atado a la silla durante más de dos días.

En los documentos judiciales, Shenandoah negó cualquier ataque a los residentes, pero reconoció que los miembros del personal utilizaron el confinamiento y las restricciones cuando los residentes estaban peleando entre sí.

"Cuando se utiliza la silla de emergencia, los residentes se ven restringidos por sus brazos, piernas y torso, y se coloca una máscara de escupir en el residente para evitar que el personal sea escupido o mordido", afirmó la instalación. En una declaración a CNN, dijo que la organización "Shenandoah Valley Centro de Menores cree que las denuncias de la demanda carecen de fundamento y esperan con interés la oportunidad de presentar pruebas que permitan a un jurado de llegar a la misma conclusión".

John Doe 2 todavía estaba en Shenandoah en enero, cuando dio su declaración. "Estoy frustrado por estar encerrado y extraño a mi familia", dijo.

El jueves, en respuesta a las acusaciones, el gobernador Ralph Northam de Virginia anunció una investigación de las instalaciones de Shenandoah.

El gobierno de Estados Unidos reparte alrededor de 1.000 millones de dólares a organizaciones no lucrativas y agencias gubernamentales locales cada año para alojar y proporcionar servicios a los niños migrantes detenidos, en las instalaciones que van desde los Walmart reutilizados en Brownsville, Texas, que la CNN visitó la semana pasada, a los centros de detención de menores. Las instalaciones donde se llevan a cabo a menudo no publicitan sus ubicaciones y bloquean a periodistas o legisladores para que no vean las condiciones.

Algunos niños en el sistema cruzaron la frontera solos, a menudo huyendo de la violencia en sus países de origen. Otros llegaron con sus familias y se separaron, incluso antes de la nueva política. Aún otros, como John Doe 2, han vivido en los Estados Unidos durante años y carecen de ciudadanía. Independientemente de sus orígenes, todos ingresan al mismo sistema.

Los abogados de inmigración están batallando contra el gobierno federal sobre las condiciones en estas instalaciones, argumentando que no se ha respetado un acuerdo de alto perfil en 1997 que dicta cómo se trata a los niños dentro del sistema, conocido como el acuerdo de Flores. Algunas de las acusaciones recientes contienen cientos de páginas de declaraciones de primera mano, que detallan los abusos de los niños, los registros médicos, el papeleo de admisión, así como la correspondencia interna y el debate entre los abogados y el gobierno federal. Hay otra demanda colectiva separada contra Shenandoah por "condiciones inconstitucionales que conmocionan la conciencia", una denuncia de Shenandoah niega.

En la actualidad, cerca de 11.800 niños están alojados en más de 100 instalaciones en 17 estados diferentes, según la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que está obligada a hacerse cargo de los niños dentro de las 72 horas de su detención inicial por las autoridades de inmigración. Con muchos de estos, el gobierno ha estado luchando por encontrar camas adicionales para los niños.

No está claro cuántas personas están protegidas, pero los datos de ORR citados en los registros judiciales muestran que dichas instalaciones recibieron más de 800 ingresos en el año fiscal 2017.

Los expertos que se oponen a la política de separación infantil, incluida la Asociación Médica Estadounidense y el Consejo Nacional de Jueces de Juzgados y Juzgados de Familia, dicen que incluso se ha demostrado que separar y detener brevemente a los niños les causa un daño duradero.

Algunas de las instalaciones menos restrictivas han sido señaladas por los reguladores por problemas, incluidos los de Southwest Key Programs y BCFS Health and Human Services, dos de los mayores receptores de subvenciones gubernamentales. Y cuando el trauma puede hacer que los niños actúen mal, los niños pueden ser trasladados o "intensificados" rápidamente a instalaciones más restrictivas, donde los niños y sus abogados dicen que son tratados como prisioneros. En última instancia, su destino puede depender de la instalación donde el gobierno de EE.UU. decida colocarlos.