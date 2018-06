Muere Koko, la gorila que aprendió a dominar la lengua de señas

(CNN) - Koko, la gorila que dominó el lenguaje de señas y le mostró al mundo lo que los grandes simios pueden hacer, ha muerto.

Murió el martes mientras dormía a los 46 años, dijo The Gorilla Foundation en un comunicado.

"Koko conmovió la vida de millones como embajadora de todos los gorilas y un icono para la comunicación y empatía entre especies", dijo el comunicado. "Ella fue amada y será profundamente extrañada".

Ella aprendió a comunicarse cuando era joven

La gorila occidental de llanura nació en el zoológico de San Francisco en 1971 y comenzó a aprender el lenguaje de señas a temprana edad.

Los investigadores la trasladaron a Stanford en 1974 y establecieron The Gorilla Foundation, una organización sin fines de lucro que trabaja para preservar y proteger a los gorilas.

Koko y The Gorilla Foundation luego se mudaron a las montañas de Santa Cruz.

Le gustaba leer y que le leyeran, dijo una publicación de blog de The Gorilla Foundation. Ella ronroneaba durante partes de libros que ella particularmente disfrutaba.

Era muy maternal con los gatitos, y tuvo varios a lo largo de su vida. Su "ternura" mostró a la gente lo amorosa que puede ser un gorila, dijo la fundación.

Koko hizo amigos famosos como Fred Rogers, que era conocido en la televisión como el Sr. Rogers, y Robin Williams. La gorila usó sus habilidades de lenguaje de señas para comunicarse con ellos.

Se decía que entendía unas 2.000 palabras de inglés hablado, y por lo general podía seguir conversaciones.

Conmovió al mundo sobre los gorilas

La fundación dice que Koko ha enseñado al mundo mucho sobre la capacidad emocional y cognitiva de los gorilas.

Koko apareció en varios documentales y dos veces en la portada de National Geographic. La primera portada mostraba una foto que se había tomado en un espejo, dijo la fundación.

Fue promocionada ampliamente a través de apariciones y el lanzamiento de un libro ilustrado sobre ella y un gatito que vivía con ella.

También hubo exhibiciones de su obra como pintora.

La fundación continuará su trabajo de conservación y preservación de gorilas con proyectos continuados, incluida una aplicación de lenguaje de señas con Koko.