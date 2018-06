Los memes del partido de Perú frente a Francia en Rusia 2018

(CNN Español) - Perú se aferra a la esperanza de remontar el partido tras un resultado de 1 gol en contra en el primer tiempo frente a Francia. Los memes hasta el momento así lo reflejan:

Alineación de Perú ante Francia.#Per #PeruVsFrancia pic.twitter.com/N7KkQRCr0K

— Solamente en Perú ---- (@SolamenteEnPeru) June 21, 2018

Alizeé – 1 La Tigresa Del Oriente – 0

Francia ---- vs Perú ---- Medio Tiempo

Vamos Perú

— Saúl (@SaulSan7) June 21, 2018

-No creo que Perú le gane a Francia– pic.twitter.com/mcJYWs1hIc

— Trujillano (@nightbeach24) June 18, 2018

—Vamos cuate no estés triste, si mi México mágico le ganó a Alemania ¿Por qué Perú no le puede ganar a Francia?—¡¿Por qué no?! pic.twitter.com/11O8TOZHLh

— Chibolo (@iChibolo) June 18, 2018

Perú ---- – Francia ---- JAJAJAJAJA -- pic.twitter.com/FuNrQOu1qc

— Elm (@elmdelavega) June 20, 2018