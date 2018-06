Los 50 mejores restaurantes del mundo de 2018 (con presencia latina): la lista completa

(CNN) - Intelectuales culinarios de los cinco continentes se reunieron en la ciudad española de Bilbao para la ceremonia de premiación a los 50 mejores restaurantes del mundo en 2018.

En 2018, el primer premio fue para la italiana Osteria Francescana y el chef Massimo Bottura, cuyas deslumbrantes ya veces surrealistas versiones de recetas clásicas italianas hicieron que vuelva al primer lugar que conquistó por primera vez en 2016.

Hubo otras sorpresas en los tres primeros premios de los World's 50 Best Restaurant Awards. El tercer lugar del año pasado y ganador de 2015, El Celler de Can Roca, quedó en segundo lugar. En tanto, el francés Mirazur, cuarto el año pasado, ocupó el tercer lugar.

Eleven Madison Park —el ganador de 2017 que pasó parte del año cerrado por renovaciones— bajó a la cuarta posición.

"Construimos esto juntos", dijo Bottura en el abarrotado auditorio del Palacio Euskalduna en Bilbao. "No voy a decepcionarlos, voy a mostrar al mundo que los chefs en 2018 son mucho más que la suma de sus recetas si nos juntamos", dijo.

Tarta de limón de la Osteria Francescana, el mejor restaurante del mundo.

Mientras que los restaurantes europeos continuaron dominando los premios, conocidos como los Oscar del mundo de la buena mesa, los cinco continentes estuvieron representados, con Gaggan de Bangkok en el número cinco en la lista y Central de Lima en el seis.

También fue notable la continua dominación de los hombres en la cima del negocio gastronómico. El premio al chef del año de los World's 50 Best Restaurant Awards suele ser criticado por ello.

La ganadora de este año, Clare Smyth, del restaurante Core de Londres, aprovechó la oportunidad para plantear el problema y, también se refirió a preocupaciones por el bienestar de los empleados de la cocina y el exceso de trabajo.

"Me preguntan constantemente por qué no tenemos mujeres cocineras, por qué no vemos más mujeres representadas en el nivel superior... y por qué no tenemos más diversidad", dijo. "No tengo las respuestas", agregó.

Dijo que la industria necesitaba crear mejores entornos de trabajo y hacer que los restaurantes fueran un lugar de trabajo igual y "más humano para hombres y mujeres".

Otros premios importantes incluyeron el Lifetime Achievement Award, un premio a la trayectoria, que fue dado al chef peruano Gastón Acurio, de Astrid y Gastón. El francés Cédric Grolet ganó el premio al mejor pastelero y el español Azurmendi obtuvo un premio a la sostenibilidad.

De acuerdo con los organizadores, los resultados fueron compilados a partir de un panel de votación "independiente" de 1.000 jueces.

También se recordó a Anthony Bourdain, el presentador, escritor y chef de CNN que a menudo criticaba el tipo de establecimientos de alta cocina celebrados por los premios.

"Su honestidad, su determinación y su obstinada veracidad cambiaron nuestra industria para bien", dijo William Drew, editor de los World's 50 Best Restaurant Awards.

Los 50 mejores restaurantes del mundo:

Osteria Francescana (Modena, Italia) *el mejor restaurante de Europa*

El Celler de Can Roca (Girona, España)

Mirazur (Menton, Francia)

Eleven Madison Park (Nueva York) *el mejor restaurante de América del Norte*

Gaggan (Bangkok) *el mejor restaurante de Asia*

Central (Lima, Perú) *el mejor restaurante de Sudamérica*

Maido (Lima, Perú)

Arpege (París, Francia)

Mugaritz (San Sebastián, España)

Asador Etxebarri (Axpe, España)

Quintonil (Ciudad de México, México)

Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills, Nueva York)

Pujol (Ciudad de México, México)

Steirereck (Viena, Austria)

White Rabbit (Moscú, Rusia)

Piazza Duomo (Alba, Italia)

Den (Tokio, Japón) *mejor ascenso*

Disfrutar (Barcelona, ​​España) *mejor nuevo en la lista*

Geranium (Copenhague)

Attica (Melboure, Australia)

Alain Ducasse au Plaza Athénée (París, Francia)

Narisawa (Tokio, Japón)

Le Calandre (Rubano, Italia)

Ultraviolet (Shanghai, China)

Cosme (Nueva York)

Le Bernardin (Nueva York)

Boragó (Santiago, Chile)

Odette (Singapur) *nuevo*

Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (París, Francia)

D.O.M. (São Paulo, Brasil)

Arzak (San Sebastián, España)

Tickets (Barcelona, ​​España)

The Clove Club (Londres, Reino Unido)

Alinea (Chicago)

Maaemo (Oslo, Noruega) *nuevo*

Reale (Castel Di Sangro, Italia)

Restaurant Tim Raue (Berlín, Alemania)

Lyle's (Londres) *nuevo*

Astrid y Gastón (Lima, Perú)

Septime (París, Francia)

Nihonryori RyuGin (Tokio, Japón)

Ledbury (Londres, Reino Unido)

Azurmendi (Larrabetzu, Spain) *premio de sostenibilidad*

Mikla (Istanbul, Turkey) *nuevo*

Dinner by Heston Blumenthal (London, UK)

Saison (San Francisco)

Schloss Schauenstein (Fürstenau, Switzlerand) *nuevo*

Hiša Franko (Kobarid, Slovenia) *nuevo*

Nahm (Bangkok, Thailand)

Test Kitchen (Cape Town, South Africa) *mejor restaurante de África*