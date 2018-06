El Ekaterimburgo Arena y por qué es el estadio más original de Rusia 2018

(CNN Español) - La Copa del Mundo Rusia 2018 empezó. Ha habido grandes partidos, polémicas, goles de lujo, innovaciones (el VAR) y resultados históricos (solo recordemos el México-Alemania). Un capítulo aparte merecen los estadios y, de ellos, uno de los que más ha llamado la atención ha sido el Ekaterimburgo Arena.

Ubicado en la ciudad de Ekaterimburgo, de la que toma su nombre, este estadio tiene una particularidad que lo diferencia de los otros once estadios sede de este Mundial: sus tribunas temporales.

Este recinto deportivo cuenta con un aforo de 35.000 espectadores, número alcanzado luego de que se construyeran las tribunas de las zonas norte y sur, respectivamente, detalla la FIFA.

Acabado Rusia 2018, estas tribunas serán desmontadas y el Ekaterimburgo Arena permanecerá con las tribunas de las zonas occidental y oriental. Y seguirá en uso, pues es sede del club local FK Ural, finalista de la última Copa de Rusia.

Este estadio, edificado en la década de los cincuenta del siglo pasado, es definido por la FIFA como "un monumento a la arquitectura estalinista". Es uno de los doce estadios en los que se jugarán los partidos de la Copa del Mundo Rusia 2018.

Cuatro partidos de Rusia 2018 se juegan en el Ekaterimburgo Arena: Uruguay vs. Egipto, Francia vs. Perú, Japón vs. Senegal y México vs. Suecia.