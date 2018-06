Elon Musk dice que un empleado de Tesla admitió un sabotaje a planta de la compañía

(CNNMoney) - El intento de Tesla de aumentar la producción del Modelo 3 puede haberse topado con un nuevo obstáculo: el sabotaje de los empleados.

En un email a los empleados de Tesla el domingo por la noche, el director ejecutivo Elon Musk dice que un empleado anónimo admitió haber saboteado la planta de la compañía en Freemont, California. El problema surge cuando Tesla lucha para impulsar la producción de su sedán Modelo 3 a 5.000 por semana a principios de julio, la tasa a la que Musk dice que la compañía puede ser rentable.

Las acciones de Tesla cayeron un 5% en las operaciones del martes.

Musk dijo que el empleado de Tesla había confesado "un sabotaje bastante extenso y dañino para nuestras operaciones". El correo electrónico dice que el empleado realizó cambios en el código del sistema operativo de fabricación de la compañía. El empleado también exportó grandes cantidades de datos de la compañía altamente confidenciales a terceros desconocidos.

"Su motivación es que él quería un ascenso que no obtuvo. En vista de estas acciones, no ascenderle fue definitivamente una buena decisión", escribió Musk. El email no dijo si el empleado había sido despedido.

El director ejecutivo también advirtió que puede haber más en la situación de los que él sabe, y sugirió que había no empleados que simplemente quieren que Tesla falle también podrían estar involucrados.

"Hay una larga lista de organizaciones que quieren que Tesla muera", escribió Musk. "Estos incluyen los encargados de ventas cortas de Wall Street, que ya han perdido miles de millones de dólares y pueden perder mucho más. Luego están las compañías de petróleo y gasolina, las industrias más ricas del mundo. No les gusta la idea de Tesla. Avanzando en el progreso de la energía solar y los autos eléctricos. No quiero dejarlo perplejo, pero corre el rumor de que esas compañías a veces no son superagradables. Luego están la multitud de grandes competidores de compañías de autos de gasolina o diesel. Si están dispuestos a engañar tanto sobre las emisiones, ¿tal vez están dispuestos a hacer trampa de otras maneras?".

A pesar del correo electrónico de toda la compañía, Tesla se negó a comentar sobre el presunto sabotaje. El correo electrónico sobre el sabotaje fue reportado por primera vez por CNBC.

Musk pidió a los empleados que estén extremadamente atentos con respecto a la fabricación del Model 3.

La revelación fue seguida por un segundo correo electrónico a los empleados la madrugada del lunes que detallaba un pequeño incendio el domingo por la noche, que la compañía dijo que detuvo brevemente la línea de producción, pero que fue extinguido rápidamente. Según Musk, no hubo heridos ni daños significativos en el equipo. La causa del incendio no se supo inmediatamente.

"Podría ser solo un hecho al azar. Pero como dijo Andy Grove, 'solo sobrevivirá el paranoico'", escribió Musk, refiriéndose a un comentario atribuido al fallecido director ejecutivo de Intel. "Por favor, esté alerta para cualquier cosa que no sea lo mejor para nuestra compañía".

No todos están convencidos de que Tesla alcanzará su objetivo de producción, dado que en el pasado no alcanzó muchos de estos objetivos. Esos críticos argumentan que Tesla podría encontrarse con una crisis de efectivo más adelante este año si la compañía no alcanza los 5.000 Model 3 a la semana.

Musk ha respondido que no será necesario recaudar efectivo adicional.