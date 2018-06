Periodista colombiana que cubre el Mundial fue sexualmente agredida en una grabación en vivo

(CNN) - Una periodista colombiana que informaba en el Mundial de Rusia fue agredida sexualmente en vivo y luego publicó un video de lo sucedido en redes sociales.

Julieth González Therán informaba el pasado viernes desde la ciudad de Saransk para el canal de noticias en español de la cadena alemana Deutsche Welle cuando fue acosada por un hombre que huyó rápidamente.

La reportera colombiana estaba hablando para la cámara cuando el hombre la agarró del pecho y la besó en la mejilla.

González Teherán mantuvo la compostura y terminó su informe.

¡RESPETO! No merecemos este trato. Somos igualmente valiosas y profesionales. Comparto la alegría del fútbol, pero debemos identificar los límites del afecto y el acoso.

A post shared by Julieth Therán (@juliethgonzaleztheran) on Jun 15, 2018 at 8:20am PDT

"Estuve en la escena durante dos horas para prepararme para la transmisión y no hubo interrupciones", dijo a la emisora alemana Deutsche Welle.

"Cuando salimos en vivo, este fan se aprovechó de la situación". Pero después, cuando revisé para ver si todavía estaba allí, se había ido".

Después de publicar el video en su cuenta de Instagram, González Therán pidió más respeto a las periodistas.

"No merecemos este trato. Somos igualmente valiosas y profesionales. Comparto la alegría del fútbol, pero debemos identificar los límites del afecto y el acoso", escribió.

El hombre que acosó a González Therán aún no se ha identificado.