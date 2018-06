El rapero XXXTentacion presagió su propia muerte

(CNN) - XXXTentacion habló sobre su muerte antes de ser asesinado este lunes.

El rapero de 20 años, cuyo verdadero nombre era Jahseh Onfroy, fue baleado en un aparente robo en el condado de Broward, Florida, informó la policía.

Las autoridades dijeron que el músico abandonaba una tienda de autos deportivos, poco antes de las 4 p.m ., cuando dos hombres le dispararon desde una camioneta y lo mataron.

Sus seguidores han venido compartiendo un misterioso video de Instagram Live en el que XXXTentacion habló sobre lo que quería que fuera su legado después de su muerte.

Last Instagram live from xxxtentacion before his untimely death ------#XXXTentacion pic.twitter.com/J0LTuImoAK

— BUXI (@BuxiLife) June 18, 2018

"Si algo llega a ser peor, y estoy muriendo, y no soy capaz de ver mis sueños, al menos quiero saber que los niños percibieron mi mensaje y fueron capaces de hacer algo por sí mismos, y que tomen mi mensaje y los usen y lo conviertan en algo positivo y, al menos, tengan una buena vida", dijo.

"Si voy a morir o soy sacrificado, quiero asegurarme de que mi vida hizo felices a al menos cinco millones de niños o que hallaron un tipo de respuesta en mi vida, independientemente de lo negativo que haya alrededor de mi nombre, independientemente de las cosas malas que la gente dice de mí", agregó el rapero.

Su legado es complicado para algunos fanáticos.

XXXTentacion, durante un concierto celebrado en mayo de 2017.

Considerado como una de las voces emergentes más prominentes del sur de la Florida en el hip-hop, el rapero colaboró ​​con una variedad de artistas, desde Joey Bada $$ hasta Noah Cyrus.

Pero el rapero solía jugar con la controversia.

En 2016, XXXTentacion fue acusado de homofobia tras una entrevista con Adam Grandmaison para el podcast de YouTube "No Jumper".

Durante el podcast, el rapero contó una historia de asfixia y fuertes golpes a un compañero de celda, del que sospechaba que era homosexual, mientras ambos vivían en un centro de detención juvenil.

"No creo que esté tratando de ser un cliché o un bicho raro cuando digo esto, pero me estaba volviendo loco", dijo. "Tenía su sangre en la cara, en mis manos, en mis uñas, hermano, la tenía toda sobre mí", agregó.

Más violencia

Luego generó reacciones violentas en septiembre de 2017 con el video musical de su éxito viral "Look at Me", que contenía una dramatización de XXXTentacion linchando a un joven blanco.

De acuerdo con los documentos de la corte, el músico esperaba juicio por un incidente de violencia doméstica en el que estaba involucrada su novia embarazada.

XXXTentacion se declaró inocente de múltiples cargos, incluida la manipulación de testigos, y estuvo bajo arresto domiciliario durante un tiempo mientras esperaba el juicio.

El arresto domiciliario se levantó en marzo, según los documentos judiciales de Miami-Dade.

La rapera Kreayshawn dijo en Twitter que estaba incómoda con algunas de las cosas que se dicen en las redes sociales sobre la XXXTentacion y su muerte.

"Estoy triste por ver cómo juzgaban a X. Sinceramente, las bromas sobre su muerte son desalentadoras", escribió en Twitter. "Soy una ávida luchadora contra el abuso y he contribuido en gran medida a desfigurar la publicidad de su álbum en el pasado, pero en definitiva la muerte no es una respuesta a un ciclo de homofobia y abuso", publicó Kreayshawn en un tuit que luego fue borrado.

Amir Vera y Joe Sutton, ambos de CNN, contribuyeron a este informe.